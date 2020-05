Emiliano Bentancor: «FS Modelos es desde el primer día el lugar ideal para crecer y adquirir herramientas para el futuro»

Emiliano Bentancor es uno de los chicos que ha crecido notoriamente, tanto en lo personal como en lo profesional, gracias al curso realizado con FS Modelos. Tuvimos la oportunidad de conversar con él, quien nos comentó sobre los detalles que hicieron posible que hoy en día piense en continuar fortaleciendo su profesión de modelo.

¿Cómo conociste FS Modelos y qué te impulsó realizar el curso?

Conocí a FS Models por su relevancia en el mercado, y lo bien que hablan sus egresados de su paso por la agencia.

Me motivó a realizar el curso su proyección a nivel nacional e internacional, la considero desde el primer día el lugar ideal para crecer y adquirir herramientas para el futuro.

Muchas escuelas están enfocadas únicamente en chicas, ¿cómo es el tratamiento de FS Modelos para los hombres en sus técnicas de modelaje?

Esa era mi mayor incógnita cuando ingrese, confieso que estaba muy nervioso y para mi sorpresa me encontré con un ambiente súper cálido y amigable, donde desde cero me sentí parte y muy cuidado. Se me brindó una variada gama de herramientas para lo que es pasarela y acting, también cómo son las modalidades para desfilar y cómo cuidar la imagen del modelo masculino. Además junto a Fernanda Sosa estuvo un equipo de profesionales entre ellos el modelo y actor Federico Rosas que me brindó tips para mi carrera.

¿Cuáles fueron las temáticas del curso que más te motivaron?

Las temáticas que me atraparon fueron la publicidad, el cambio de imagen, el desarrollo en pasarela y fundamentalmente el fortalecer la seguridad en uno mismo, eso me ayudó un montón a confiar en mi y de esta forma sacar mi mejor versión para siempre querer superarme y aprender.

¿Has realizado desfiles o producciones? Cuéntanos algunos…

Realicé desfiles para King Of The Kongo, Giorgio Cellini, Tairov, My Honey y Forum en Florida, fue una experiencia hermosa viajar al interior (departamento de Florida) junto a otras modelos, también trabaje como modelo para Promaq y fue una oportunidad maravillosa donde aprendí un montón sobre lo que respecta al cuidado de la piel y el como utilizar correctamente el maquillaje.

¿Piensas continuar creciendo en esta profesión o es simplemente un hobbie?

Seguiré creciendo y aprendiendo, el ser modelo me aporta mucho para lo que es mi carrera como actor, son dos pasiones que se complementan y me fortalecen para seguir alcanzando metas.

¿Cuáles son las características fundamentales que debe tener un modelo masculino para ser profesional, según tu criterio?

En mi opinión y con el conocimiento que adquirí con Fernanda Sosa, un modelo debe ser ante todo responsable y profesional, con el curso construí un perfil de lo que es ser un modelo, me ayuda a entender lo maravilloso que es el mundo del modelaje y cómo debe ser el camino a recorrer.