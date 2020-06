Camila Olivera: «Cuando me enteré que era la ganadora del casting no lo podía creer… fue una experiencia inolvidable»

La escuela de modelos Vicky Ramos Ortiz en conjunto con NetUruguay, realizaron un casting en las redes sociales, con la idea de beneficiar a una de las chicas para ser partícipe de un curso completo en la escuela, además de una sesión de fotos a través de nuestro medio.

Al finalizar el casting, Camila Olivera de la ciudad de Melo fue la brillante ganadora, y por tanto se coordinó con ella la sesión de fotos y ya comenzó el curso de modelaje profesional.

Vicky Ramos Ortiz estaba muy contenta por el alcance y repercusión que tuvo el casting, y nos manifestó que: «La idea fue conocer caras nuevas, darle la oportunidad a jóvenes que les gusta el modelaje, e impulsar a quienes quieran tomarlo como una profesión. Desde nuestro lado brindándole una beca para poder instruirla con nuestro curso integral, y junto a ustedes que son una pantalla para muchas modelos, con esta web que es vista por todo el país e incluso en otros países.«

Conversamos con Camila Olivera de la siguiente manera:

¿Qué te motivó participar del Casting realizado por la escuela Vicky Ramos Ortiz y NetUruguay?

Participé del casting de la escuela de Vicky Ramos Ortiz y NetUruguay porque el modelaje es algo que me gusta desde chica, cuando tenía 8 ya había estado en una escuela de modelos. Era de las nenas que siempre decían “de grande quiero ser modelo”, hasta que crecí y pensé que era algo imposible, pero se me brindó esta oportunidad y me di cuenta de que nada es imposible, que es cuestión de buscar tus sueños.

Camila Olivera – Escuela Vicky Ramos Ortiz

¿Cuáles fueron tus sentimientos al ser la ganadora?

Cuando me enteré que era la ganadora no podía creer, en serio no me lo esperaba, es más, no le había contado a nadie de que participé del casting porque no quería ilusionarme. Desde que Vicky abrió su escuela estuve por anotarme y empezar, pero no me animaba y sinceramente haber ganado el casting fue lo mejor que me pasó, porque fue mi momento de decir “si, voy a empezar a hacer todo lo que quiero y a ponerle ganas, que los sueños no son imposibles y si no los buscamos y nos quedamos sentados, no pasan” por ende sentí muchísima felicidad de haberlo ganado y me hizo darme cuenta de algo importante para mi y mi futuro.

Camila Olivera – Escuela Vicky Ramos Ortiz

Ya fuiste partícipe de la sesión de fotos… cuéntanos tu experiencia en la misma

Bueno, admito que cuando llegó el día de la sesión de fotos me moría de nervios, pensaba “ni siquiera practiqué poses”, pero llegué y cuando Vicky y Richard me recibieron, me hicieron sentir muchísima confianza y a la hora de las fotos confié en mi misma y di lo mejor. La sesión de fotos fue una experiencia inolvidable, me divertí y aprendí cosas nuevas.

Camila Olivera – Escuela Vicky Ramos Ortiz

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

Mi mayor sueño profesional es ser abogada, estoy terminando sexto año de derecho y el año entrante me iría a Montevideo. Ahora que se me dio la oportunidad del modelaje, también me voy a ir buscando cumplir mi sueño de este mismo, me gustaría trabajar para tiendas y en todo lo de este ámbito, siento que irme a Montevideo me va a dar más oportunidades y espero seguir teniendo el apoyo de Vicky Ramos Ortiz y el de Richard Sosa, que gracias a ellos se me dio esta oportunidad.

Camila Olivera – Escuela Vicky Ramos Ortiz

¿Continuarías tu carrera también como modelo?

Exacto, irme a Montevideo el año entrante me va a dar más oportunidades en cuanto al modelaje, es un lugar más grande. Espero recibirme de la escuela de Vicky Ramos Ortiz y seguir en todo este ambiente que es algo que amo y me voy dando cuenta de esto en cada clase de modelaje que tenemos, en cada nuevo giro y otros retos que antes ni los hubiera imaginado, y ahora son de las cosas que más me gustan. Espero el día de mañana poder llegar a ser una gran modelo y también trabajar de ello.