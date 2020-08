Paulina Alvez: la Miss Cerro Largo impacta con su nuevo shooting de fotos

La actual Miss Cerro Largo, Paulina Alvez, fue partícipe de un nuevo shooting de fotos en la semana, junto al equipo de NetUruguay, y la presencia de Vicky Ramos Ortiz, quien ha sido su instructora en modelaje durante los últimos años.

El shooting se realizó en la ciudad de Melo, y tuvimos la oportunidad de conversar con Paulina, quien nos contó de sus comienzos y sus objetivos de futuro.

Te mostramos también algunas de las fotos que ahora formarán parte de ese ya rico book que tiene la modelos para su profesión.

¿Desde cuándo comenzó a ser un sueño ser una modelo profesional?

Desde muy chica me gustaba mirar las revistas de moda, probarme looks, tacones, accesorios. De ahí fue naciendo mi pasión por ser Modelo.

A medida que fui creciendo busqué posibilidades de estudiar en una Academia de Modelaje.

¿Por qué elegiste a Vicky Ramos Ortiz para estudiar?

Desde que se inició la Academia de Modelaje Vicky Ramos Ortiz mi madre la empezó a seguir en sus redes sociales, y me incentivó a que me inscribiera en ella, porque a pesar de que me encantaba el modelaje era muy tímida.

¿Ser Miss Cerro Largo fue un logro importante en tu vida? ¿qué ha cambiado desde entonces?

Sí. Fue un logro muy importante para mi vida. Como Miss Cerro Largo me tocó representar a mi departamento en certámenes de belleza, el intercambiar con chicas de otros departamentos y países me enriqueció como persona. Al ser Miss Cerro Largo se me abrieron muchas puertas para mi carrera profesional como Modelo.

¿Cuáles son tus objetivos de aquí en más?

Seguir estudiando y paralelamente continuar perfeccionándome en Modelaje.

