Llega Ciber Plus con “una animalada de descuentos”

Ta-Ta, Multi Ahorro Hogar, BAS, Woow y City traen nuevamente Ciber Plus, con miles de productos con hasta 50% de descuento.

Montevideo, 21 de octubre de 2020.- Desde el viernes 23 al miércoles 28 de octubre, los clientes de Ta-Ta, Multi Ahorro Hogar, Bas, Woow y City podrán comprar miles de productos a través de sus páginas de e-commerce o locales, con hasta un 50% de descuento.

Los clientes de Ta-Ta podrán adquirir productos seleccionados con hasta un 50% de descuento en los locales, y productos en diferentes categorías con hasta un 30% a través de www.tata.com.uy (valido para Montevideo y Maldonado).

BAS se une a Ciber Plus con descuentos exclusivos para la web que llegan al 30% off. También se unen Woow con hasta 50% off, y City con hasta 97% off en cientos de experiencias.

Además de acceder a los descuentos de Ciber Plus, los clientes de Multi Ahorro Hogar podrán adquirir en los locales o a través de la web, productos con descuentos del 20, 30, 40 y hasta 50%, y abonarlos en hasta 12 cuotas sin recargo.

Con la propuesta Ciber Plus y su consigna “una animalada de descuentos”, la empresa refuerza, una vez más, su compromiso en bajar el costo de vida del Uruguay.