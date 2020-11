El premio L’Oréal-UNESCO: reconoce a la Dra. Lic. Victoria Calzada sobre el desarrollo de biofármacos con impacto directo en salud, en biotecnología y en conocimiento

El premio L’Oréal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia 2020, edición “Jóvenes Talentos” reconoce el proyecto de la Dra. Lic. Victoria Calzada sobre el desarrollo de biofármacos con impacto directo en salud, en biotecnología y en conocimiento

Montevideo, noviembre 2020 – Por las Mujeres en la Ciencia es el premio que celebra la excelencia de las mujeres en la investigación científica de vanguardia . En su 13a edición, el premio lo recibirá La Dra. Lic. Victoria Calzada, obtendrá US$20.000 para subsidiar la ejecución de su proyecto. Por las Mujeres en la Ciencia ha sido declarado de interés nacional por el Ministerio de Educación y Cultura.

L’ORÉAL y UNESCO, con el apoyo del MEC, realizaron un llamado a postulantes a presentar proyectos de investigación en las áreas de “Ciencias Naturales y Exactas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Médicas y de la Salud y Ciencias Agrícolas”.

La finalidad del concurso es otorgar el Premio a un proyecto de investigación, protagonizado por una joven científica uruguaya, que esté enmarcado dentro de una línea de investigación en desarrollo en el país, clara y demostrable, en una de las áreas especificadas en el llamado.

Los criterios de selección del proyecto ganador fueron: excelencia académica del proyecto y el aporte a la solución de problemas nacionales.

La ganadora del premio es la Dra. Lic. Victoria Calzada por su proyecto titulado “El desarrollo de biofármacos basados en aptámeros”.

La Dra. Calzada es Licenciada en Bioquímica, en la Facultad de Ciencias, UDELAR y Magíster y Doctora en Química. Trabaja en el Área de Radiofarmacia del Centro de Investigaciones Nucleares-Facultad de Ciencias (UDELAR), es Profesora Adjunta del Área, Investigadora Grado 3 del PEDECIBA, y es Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores.

Durante su carrera científica ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación en cáncer, ha formado a numerosos estudiantes de grado y posgrado, y es autora de más de veinte trabajos publicados en revistas científicas internacionales.

Desde que inició su actividad en el tema de los Biofármacos, ha generado una nueva línea de investigación nacional y ha obtenido aptámeros frente a proteínas en cáncer para ser utilizados en el desarrollo de sistemas diagnósticos y/o terapéuticos. Hoy es la responsable del grupo de aptámeros CSIC-UDELAR, evaluadora de trabajos científicos, coordinadora de la Red Iberoamericana de Aptámeros y Miembro de la Sociedad Internacional de Aptámeros (INSOAP).

El proyecto premiado apuesta al desarrollo de Biofármacos para diagnóstico y terapia de cáncer y abre puertas a la generación de nuevos productos biotecnológicos de gran impacto en salud y al abordaje de los nuevos desafíos en ciencia y el conocimiento.

Acerca del proyecto ganador del premio

A pesar de los grandes avances, el cáncer de mama continúa presentando la mayor tasa de incidencia y mortalidad en mujeres.

Los aptámeros son compuestos de ADN o ARN que se unen a diversas moléculas de interés biológico. Tienen el novedoso potencial de aplicarse como biofármacos de diagnóstico y terapia específicos, seguros y de costo moderado.

El premio L’Oréal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia permitirá al equipo investigador desarrollar un proyecto para evaluar aptámeros dirigidos contra HER2, una molécula con alta presencia en tumores de mama. De esta manera, se podrá avanzar en el diseño de biofármacos con impacto directo en salud, en biotecnología y en conocimiento.

El premio en Uruguay

Esta alianza entre una empresa multinacional, una organización de cooperación internacional y un organismo de gobierno, marca el rumbo a seguir en pos de un mundo más sustentable, equitativo e inclusivo y tiene como finalidad poner de relieve la falta de paridad hombre/mujer en el seno de la comunidad científica, no sólo brindando reconocimiento y apoyo a las investigadoras en actividad, sino también buscando que ellas sean modelos a seguir y alienten las vocaciones científicas de las jóvenes de hoy para que se conviertan en las investigadoras de mañana.

Acerca del premio a nivel internacional

Creado en 1998, cada año el Premio L’Oréal-UNESCO distingue a investigadoras eméritas cuyos destacados logros hayan contribuido al progreso del conocimiento científico y beneficiando a la sociedad. Desde entonces, el programa “Por las Mujeres en la Ciencia” se ha expandido internacionalmente hasta alcanzar un estatus global; el mismo ha beneficiado con el premio a 112 laureadas internacionales y becas a 3.300 jóvenes científicas originarias de 118 países. El programa ofrece cada año 260 becas anuales a investigadoras con doctorados o post-doctorados.

Desde hace 22 años, la Fundación L’Oréal, en cooperación con la UNESCO, ha trabajado para mejorar la representación de mujeres en las carreras científicas, con la fuerte convicción de que el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres.

Desde la creación del Premio Nobel en 1901, un total de 621 científicos han sido galardonados por su trabajo en Física, Química o Medicina, de las cuales son 22 mujeres.

Este año, las profesoras Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna, ambas galardonadas con los premios internacionales L’Oréal-UNESCO For Women in Science International en 2016, recibieron el Premio Nobel de Química por el desarrollo de un método revolucionario de edición del genoma.

Cada una de estas mujeres es un ejemplo brillante de excelencia científica. Ellas demuestran a diario que las mujeres realizan una enorme contribución al progreso científico en un campo mayormente dominado por hombres.

Talentos emergentes internacionales

Desde 2000, el programa L’Oréal-UNESCO For Women in Science ha destacado los logros de las mujeres más jóvenes que se encuentran en las primeras etapas de sus carreras científicas. Cada año, el programa internacional de talentos en ascenso selecciona a las 15 científicas más prometedoras entre los más de 250 jóvenes talentos nacionales y regionales del programa L’Oréal-UNESCO For Women in Science.

Estas mujeres jóvenes son seleccionadas primero por jurados locales y luego son invitadas a postularse.

Los 15 International Rising Talents, seleccionados por un comité de selección internacional, reciben una dotación adicional de 15.000 €. Además de este apoyo económico y reconocimiento internacional, estas jóvenes también se benefician de una formación de liderazgo que es complementaria a su formación académica y fundamental para volver a discriminar.

Estas jóvenes investigadoras son el futuro de la ciencia y reconocer su excelencia ayudará a garantizar que alcancen su máximo potencial.

Acerca de L´Oréal: el primer grupo de cosmética internacional

L’Oréal se ha dedicado a la belleza por más de 100 años. Con su portafolio único internacional de 36 marcas diversas y complementarias, el grupo generó ventas que ascienden a 29.87 mil millones de euros en 2019 y emplea a 88,000 personas en el mundo. Como la empresa líder en belleza del mundo, L’Oréal está presente en todas las redes de distribución: mercado de alto consumo, tiendas departamentales, farmacias, salones de belleza, travel retail, ventas al por menor por marca y comercio en línea.

Investigación e innovación, así como un equipo de investigación especializado de 4,100 personas, son el núcleo de la estrategia de L’Oréal, quienes trabajan para cumplir con las aspiraciones cosméticas en todo el mundo. L’Oréal establece metas de desarrollo sustentable ambiciosas en todo el grupo para 2030 y tiene el objetivo de empoderar a su ecosistema para una sociedad más inclusiva y sustentable.

El compromiso de sustentabilidad de L’Oréal para 2030, bajo el programa “L’Oreal For The Future”, establece ambiciosos objetivos de desarrollo sostenible a través de toda la cadena de valor del Grupo.

Acerca de la Fundación L’Oréal

La Fundación L’Oréal está comprometida con dos causas principales: las mujeres en la ciencia y la belleza por un futuro. Basada en los valores de la excelencia, la generosidad y la creatividad, la ciencia ocupa un lugar central en los compromisos de la Fundación, y especialmente en el compromiso de apoyar a las investigadoras a través de su programa Por las Mujeres en la Ciencia, una iniciativa a nivel mundial en colaboración con la UNESCO.

Además, partiendo de la convicción de que el cuidado de la belleza es una necesidad esencial cubierta por profesionales apasionados y expertos en la creación de relaciones humanas, la Fundación ha puesto en marcha varios programas que tienen como base una visión de la belleza como un camino hacia una sociedad más justa y más generosa. La Fundación se ha comprometido a ayudar a los más desfavorecidos económicamente y los que sufren de enfermedades físicas y mentales para recuperar su sentido de autoestima a través del cuidado de la belleza y la formación en las profesiones para el cuidado de ésta.

Acerca de la UNESCO

Desde su creación en 1945, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura apoya la cooperación científica internacional como catalizador del desarrollo sostenible y la paz entre las personas. UNESCO presta asistencia a los países en el desarrollo de sus políticas públicas y sus capacidades en el campo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación científica. Además, UNESCO lleva adelante varios programas intergubernamentales para la gestión sostenible del agua potable, los recursos oceánicos y terrestres, para la protección de la biodiversidad y a fin de promover el papel de la ciencia en la lucha contra el cambio climático y los desastres naturales. Para alcanzar estos objetivos, la UNESCO está comprometida con la erradicación de toda forma de discriminación y la promoción de la igualdad entre las mujeres y los hombres.

Acerca de la Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento

La Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento fue creada por la ley Nº 17.296 con el cometido de elaborar e impulsar las políticas y lineamientos estratégicos del Ministerio de Educación y Cultura en materia de innovación, ciencia y tecnología. Además, articula las acciones de este Ministerio con los restantes, así como con otros organismos públicos y privados vinculados para colaborar en la toma de decisiones.

Desde al año 2008 el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento, colabora en la promoción y evaluación de este prestigioso premio, que convoca a las mujeres científicas, como parte de su política de divulgación de la Ciencia e Inclusión Social.