De niñera a empresaria: la emprendedora detrás de Allegra Store

Allegra Store impacta en el mercado nacional con una colección renovada y fresca, para mujeres con personalidad, destacándose en su indumentaria, una increíble combinación y armonía de colores.

Conversamos con su responsable, Yennifer Bragunde, quien junto a Emiliano Chinelli hacen un equipo perfecto para que Allegra Store se potencie y logre destacar con productos de gran calidad.

1. ¿Qué es Allegra Store?

Allegra además de ser una tienda online de ropa para mujer es un sueño hecho realidad.

2. ¿Cómo fue el proceso de creación de la marca?

Si bien era un sueño, siempre creí y confié en que un día se haría realidad. Aunque esa realidad llegó antes de lo que esperaba, mientras me encontraba trabajando de niñera y como fotógrafa de fiestas, al mismo tiempo que estudiaba educación inicial y me proyectaba como futura psicopedagoga.

En Marzo mi trabajo como fotógrafa desapareció y las niñas que cuidaba ya no me necesitaban tanto, también a raíz de la pandemia.

Fueron meses de incertidumbre, de no saber que iba a pasar, y es ahí cuando comencé a darle forma al emprendimiento de mis sueños: una tienda de ropa de mujer. Veníamos madurando la idea con mi novio, que siempre me apoyó, hasta que nos animamos y el día de mi cumple el 16 de junio, lanzamos la marca.

La fecha no fue planeada, simplemente llegamos con las cosas listas para ese día y bueno, qué mejor fecha!

3. ¿Quién está detrás de Allegra Store?

Detrás de Allegra está un equipo liderado por dos personas, mi novio Emiliano y yo.

Soy quien se encarga del producto, la fotografía, el contenido para las redes y la logística.

Esto implica seleccionar las prendas y vincularse con los importadores y fabricantes uruguayos, la elaboración del contenido para Instagram, y todo el proceso hasta que los paquetes llegan a la mano de nuestras clientas.

Emiliano me apoya incondicionalmente en todo, me acompaña a seleccionar prendas, me ayuda a planchar y empaquetar, y continuamente intercambiamos ideas de que podemos mejorar y agregar a la propuesta de valor de la marca.

Detrás de Allegra no solo estamos nosotros dos, no sería posible sin la ayuda de nuestros colaboradores; en el diseño del sitio web, las modelos que han lucido nuestras prendas y en nuestras últimas producciones contamos con la colaboración del fotógrafo Richard Sosa.

Pero principalmente, Allegra no existiría sin nuestras clientas, ellas son el pilar fundamental, todos los días nos enseñan como mejorar la propuesta. La marca no sólo está orientada a vender, sino a generar un vínculo, para que la clienta siempre se sienta satisfecha y a gusto con lo que nos está comprando.

4. Casi siempre, detrás de una marca exitosa, hay una historia de superación ¿cuáles han sido las experiencias que han marcado de manera positiva tu vida?

Bueno te puedo contar como ha sido mi vida en general.

Soy de un pueblito de Canelones llamado San Bautista, es ahí donde me crié y viví hasta hace unos meses que me mudé a Montevideo.

Viajo a San Bautista una vez por semana para ser la niñera de Emma y Renata, son gemelas y estoy con ellas desde que tienen 4 meses (este año cumplen 10), y junto a su hermana mayor tienen un rol muy importante en mi vida. También tengo a mi familia: Mi abuela, mi madre y mi hermana (ella no vive más ahí, pero es donde más nos vemos). También tengo a mi ahijada Guillermina.

Si bien no tuve en abundancia, muy lejos de eso, me crié en un entorno donde siempre la pelearon. Creo que el espíritu emprendedor se lo podría atribuir a mi tío Chino, quien fue como un padre para mi. Él era una persona que se animaba a hacer lo que se proponía. Hace 12 años que no está entre nosotros, pero se que estaría muy orgulloso de mi y de la pasión con la que estoy llevando adelante mi sueño.

«Si bien no tuve en abundancia, muy lejos de eso, me crié en un entorno donde siempre la pelearon»

Amo el mar, siento que es mi cable a tierra. Mis mejores veranos los he pasado en Las Toscas, ahí viven mis padrinos, quienes también cumplen un rol fundamental en mi vida y es por eso que voy desde niña, ahí cree una familia de amigos, somos muchos desde los más chicos (niños) hasta los más grandes (abuelos).

Hoy en día tengo a mi otra familia, la familia de mi novio, y lo tengo a él que es de lo más lindo que me pasó. Así que puedo decir que soy feliz, y que cuento con todas las herramientas necesarias para seguir haciendo, crecer este sueño, que es llegar al armario de cada mujer y que se sientan felices al elegir nuestra ropa.

5. ¿Qué tipo de indumentaria comercializa Allegra Store, y para qué edades?

Vendemos ropa de mujer, el rango de edad es muy amplio, si bien en principio apuntábamos a una edad entre 25 y 40 años, lo cierto es que no hay edad para vestirse, sino estilos. Entonces me enfoco en darle a nuestras clientas moda, pero siempre con una impronta muy asociada a mi personalidad.

Nuestras prendas son elegidas evaluando cuidadosamente los modelos, colores y telas. Las prendas se vuelcan a un estilo romántico, o al menos es así como lo aprecio. Elijo amoldándome a lo que el público quiere y a lo que se usa, pero siempre dándole mi toque personal sobre todo en el armado de los outfits.

«Las prendas se vuelcan a un estilo romántico»

También me preocupo por ofrecer opciones para embarazadas, traer todos los talles, y tener un catálogo variado de vestidos y de todos los tipos de prendas. Todavía no encontré un fabricante de lencería o pijamas que me convenza, pero seguiré buscando.

Si una prenda no me gusta no la traigo, porque se me haría muy difícil venderla ya que no me sentiría a gusto al publicarla y mucho menos al recomendarla. Y creo que eso se transmite, por más que sea a través de una pantalla.

6. Allegra Store no es solamente moda… ¿Tiene una filosofía detrás? ¿cuál es?

No hay que olvidar que detrás de cada prenda de ropa hay una historia, esa prenda que elegiste para tu primera cita, la que te pusiste en tu fiesta de cumpleaños, la que elegiste regalarle a tu mejor amiga, y así podría seguir nombrando infinidad de momentos. Esto es lo que ofrece Allegra, la tranquilidad de que estás eligiendo prendas hermosas seleccionadas cuidadosamente, y que te vamos a asesorar SIEMPRE buscando lo mejor para vos aunque implique que NO nos compres. La prioridad es ayudarte a encontrar lo que te gusta para esos momentos!

«…te vamos a asesorar SIEMPRE buscando lo mejor para vos aunque implique que NO nos compres.»

7. ¿Cómo definirías tu producto en pocas palabras?

Ponemos en la punta de tus dedos un catálogo hermoso y variado, estamos 24/7 por instagram o whatsapp para asesorarte, y si precisas cambiar o devolver la prenda, te lo hacemos lo más fácil posible.

«estamos 24/7 por instagram o whatsapp para asesorarte, y si precisas cambiar o devolver la prenda, te lo hacemos lo más fácil posible.»

Modelos: Alma Torales & Melany Sotelo

Fotos: Richard Sosa

Directores de Allegra en acción: