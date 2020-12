Graduación de la Escuela de Modelos Steven Vázquez en Hard Rock Café

En la pasada jornada se realizó el desfile de cierre de actividades 2020, en donde alumnos de la Escuela de Modelos de Steven Vázquez demostraron lo aprendido durante el año.

El lugar elegido fue Hard Rock Café, y si bien Steven Vázquez no pudo estar presente, por estar trabajando en Canal América de Paraguay, estuvo en constante comunicación con todo su equipo, representado por Natalia Lima, quien tuvo la gran tarea de organizar todo el trabajo en nuestro país.

Precisamente conversamos con Natalia, quien nos contó que «tuvimos horas organizando esta presentación, en un año complicado por tema Covid, pensamos en cierto momento que no llegábamos al cierre, pero por suerte lo hicimos, y era nuestro compromiso poder realizarlo, ya que es el sueño de estos chicos que recién están comenzando. La graduación es muy importante para el proceso de nuestros alumnos y su crecimiento personal«.

Ante la pregunta de qué hace diferente a la escuela de Steven Vázquez, nos dijo: «Todo la hace diferente, es única, no tiene género, no tiene límites, siempre abierto para todo público, se les enseña a todos por igual. Muchos de nuestros alumnos son muy tímidos al comienzo, y trabajamos con constancia con todo eso, logrando un cambio y un crecimiento constante, que luego puede manifestarse en una gran trayectoria profesional«.

En cuanto a los beneficios que reciben, manifestó: «no es sólo una escuela de modelos, tenemos además automaquillaje, peinado, pasarela, fotografía, teatro, y este aspecto es muy importante para saber actuar. Nosotros siempre les decimos que tienen que tener un personaje para desfilar, para fotos también, la expresión es todo, por eso también tienen baile, canto, etc., es una gran carrera para mí«.

Durante el evento se entregaron premios y reconocimientos, entre ellos:

Miss Cuba: Eliadys Luis Vila

Mister Uruguay: Francisco Cisneros

Miss Uruguay: Candela Machado

Consultada qué significó para ella recibir un premio de Steven, de sorpresa, en el cierre de año, nos contó que: «fue muy emocionante, no iba a llorar por el maquillaje, -es muy importante, no se puede correr- (risas), pero sin dudas me emocionó mucho, somos un buen equipo de trabajo y además somos amigos, nos conocimos trabajando. Él es muy exigente, yo soy muy responsable y logramos un gran equipo de esa manera. Estoy muy agradecida con la oportunidad que me da, es increíble, y nunca imaginé que iba a terminar como directora de la escuela de Steven, me acuerdo hace años cuando le dije que quería ser su modelo, y hoy soy su amiga, su mano derecha, y eso me hace muy feliz, y estaré toda la vida agradecida a él«.