Jimena Martino: la Miss Grand Uruguay que viajó a Tailandia para disputar la gran final mundial

La modelo Jimena Martino viajó a Tailandia a participar del Miss Grand International a disputarse el próximo 27 de marzo, en una final mundial que tendrá la atención de todos los medios especializados en el tema.

Ya en Tailandia tuvimos la oportunidad de conversar con Jimena, quien nos contó lo siguiente:

¿Cuál es tu sentimiento al representar a Uruguay en un certamen internacional en Tailandia?

Es un orgullo enorme el que siento y un honor realmente poder ser Uruguay en un certamen de grand slam, cómo lo es el Miss Grand International. Tener la responsabilidad de representar a todo tu país en las grandes ligas en uno de los certámenes más importantes del mundo y en otro continente es realmente increíble!

¿Cuándo será la final del certamen y en qué consta tu preparación al mismo?

La gran final es el 27 de Marzo. Me he preparado en todos los aspectos que una miss debe prepararse, tanto en pasarela, auto maquillaje y peinado, rutinas de entrenamientos y comidas saludables, asesoría de imagen, acting, protocolo y etiqueta, etc pero sobre todo, y lo que considero más importante, me he preparado en mi oratoria, una miss debe llevar consigo un mensaje que darle al mundo, y lo que hemos preparado para Uruguay es asombroso, realmente los va a sorprender.

¿Qué mensaje puedes dejarles a tus fans en nuestro país en tu estadía en el extranjero?

Mi mensaje para todos y todas es que no dejen que nadie les diga que no son capaces de alcanzar sus sueños. Porque los sueños realmente se cumplen! Deben ser perseverantes, luchadores, soñadores de la vida, pero sobre todo ser buenas personas y no apagar la luz de nadie para brillar. Porque a las buenas personas les pasan cosas buenas.

Si se esfuerzan durante mucho tiempo por lograr sus metas, si Dios así lo quiere, lo van a lograr.