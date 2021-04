Lorena Calcagno: «Inconscientemente nos vestimos de acuerdo a nuestro estado de ánimo»

Lorena Calcagno es una profesional, emprendedora y madre, que se ha ido desarrollando de manera ejemplar, y ha logrado imponer un estilo único en su rubro.

Se ha destacado como maquilladora profesional, y en los últimos años ha fortalecido su presencia en la asesoría de imagen, algo muy solicitado hoy en diferentes sectores, debido a la importancia que ella mismo nos explica en la nota.

¿Es posible establecer una armonía entre los colores y la personalidad?

Sí es posible, para ello se realiza un diagnóstico personal donde se establecerán los colores que más le favorecen a la persona, como funcionan y que percepción tiene el otro a través del color que viste. Entender que a través del color puedo generar cierta información de mi personalidad ayudará a que genere esa armonía entre lo que soy y quiero trasmitir.

¿Existe un método para descubrir los colores que encajan con mi persona?

Sí, ese método es el estudio del color personalizado, llamado colorimetría

donde determinamos si los colores de las personas son de temperatura fría o temperatura cálida. Para eso lo que usamos son telas de colores, en general se comienza con el color dorado y el plateado, se coloca debajo del rostro de la persona y lo que vemos es lo que sucede con la temperatura de la luz en el rostro de la persona. Si le aporta luz al rostro y disminuye las imperfecciones como, manchitas, ojeras, rosácea, etc, el paño dorado, es que a esa persona le favorecen los tonos cálidos. En cambio, si esto ocurre con uno plateado, le favorecen los tonos fríos.

¿Hasta qué punto los colores influencian el estado de ánimo de alguien?

Inconscientemente nos vestimos de acuerdo al estado de ánimo. Más allá del estilo personal de cada uno, que eso ya es un tema aparte. Donde también en la asesoría de imagen se puede guiar a la persona a descubrir o guiarla a saber su estilo personal.

Los colores tienen significado, y ellos transmiten mucho de cada personalidad, por tanto de nuestro estado anímico.

Y también establecemos a través del color y la indumentaria un mensaje al otro, por lo cual es fundamental poder entender si lo que trasmito va acorde a lo que soy, siento y quiero comunicar.

Dándote un ejemplo más sencillo, ya hay colores establecidos para ciertas profesiones y celebraciones, el blanco por ejemplo es un color que trasmite pureza, paz, orden, integridad.

El amarillo, trasmite vitalidad, la luz del sol, alegría, optimismo, ideal para generar esa sensación en el otro, si por ejemplo tengo una entrevista de trabajo para una empresa de publicidad o área de diseños no necesitas vestirte completamente de amarillo para generar ese mensaje sino puedes utilizar este color en accesorios o estampados en la prenda que tengan este color.

El rojo es el color de la sensualidad, de la pasión, la persona se siente más atractiva más segura, es un color que también trasmite liderazgo.

El azul es un color que trasmite tranquilidad, fidelidad, compromiso, las personas que usan este color está hablando mucho de su persona.

¿Qué es la asesoría de imagen y cómo puede potenciar a un individuo?

Una Asesoría de Imagen Personal es un estudio personalizado dónde se realiza el estudio de color, se toman las medidas del cuerpo, para determinar la morfología del cuerpo y rostro, y en base a ese estudio determinar qué prendas, accesorios, colores les favorece.

En cada entrevista que se realiza vamos conociendo al cliente dónde podemos analizar su personalidad, a qué se dedica, que lugares frecuenta, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, y en base a toda esta información le ayudamos a potenciar su imagen, le ayudamos en su autoestima, establecemos metas a corto y largo plazo para poder lograrlas.

¿Quién es Lorena Calcagno y cuál ha sido tu principal trabajo en estos años?

Desde muy chica siempre me gustó mucho la moda y el Maquillaje, hace 6 años me forme como Maquilladora Profesional y hace 3 años en Asesoría de Imagen Profesional y empresarial. El año pasado finalice mi carrera de Tecnóloga en Marketing.

En estos últimos años me dedique más a la formación de mi carrera para poder

ayudar a las personas o empresas a establecer un crecimiento personal o profesional.

¿Es necesario comprar ropa de tendencia en todo momento?

Definitivamente no, las tendencias nos muestran estilos que muchas veces no van de la mano con mi persona, por eso la Asesoría de Imagen Personal ayuda a poder determinar el estilo personal de cada uno y así realizar compras inteligentes donde pueda crear outfits que vayan con mi manera de ser, evitando de esta manera realizar compras innecesarias que después no sabemos cómo usarlas o lo peor… no nos sentimos cómodos.

