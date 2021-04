Paula Silva: «el primer día que hicimos pasarela y veía la seguridad que nos transmitían, pensé en ese momento que yo quería desfilar algún día»

¿Qué ha significado para ti realizar el curso de modelo profesional en FS Modelos?

Para mi poder haber sido parte del curso de FS Modelos ha sido el inicio de un mundo en el cuál desde chiquita soñé estar. Tener a Fernanda Sosa como profesora y referente siempre ayudándonos desde la distancia, fue un verdadero placer y creo que también gracias a ellas viví el curso de esa forma.

No solamente fue aprender a caminar en tacos (como muchos piensan) sino que también fue aprender valores que nos transmitieron desde el primer día, aprender a hablar frente a público, sin vergüenza, el compañerismo entre nosotras, a informarnos más sobre lo que estábamos aprendiendo, ser más seguras de nosotras mismas, entre otras cosas.

¿Por qué confiaste en FS Modelos para realizar el curso?

Yo no conocía la escuela, ni tenía idea de como se manejaban ese tipo de cursos, me acuerdo que encontré la escuela atreves de Instagram y ahí le hable a Fernanda, ella me paso toda la Info y también me contó que había una charla informativa, se lo conté a mi madre, la cuál me apoyó y acompañó. Me fui encantada (mi mamá también), creo que yo como la mayoría al principio sin conocer el mundo de la moda como que le tenía un poco de miedo (por así decirle) por todo lo que se dice, pero escuchar a Fernanda me dio una seguridad tremenda de que iban a darnos todas las herramientas para que el día de mañana nosotras podamos lograr todos nuestros objetivos y estar bien preparadas ante lo que se nos presente, como dije anteriormente no solamente en el modelaje sino en muchos aspectos de la vida.

¿Cuáles fueron los momentos más divertidos del mismo?

No sé si los más divertidos pero tengo el recuerdo de tres momentos que fueron espectaculares para mi: el primer día que hicimos pasarela y veía la seguridad que nos transmitían, pensé en ese momento que yo quería poder desfilar algún día con la seguridad que lo hacía ella, luego cuando casi a finales de curso grabamos un videoclip que estuvo muy buena la experiencia y cuando hicimos unas polars que ahí fue la segunda sesión de fotos que hice y note un cambio tremendo en mi a la hora de estar frente a la cámara.

¿Cómo haces para mantenerte en forma? Cuéntanos tus tips

Bueno en realidad a mi no me cuesta mucho estar en forma por el hecho de que nunca me costó adelgazar todo lo contrario, me cuesta muchísimo engordar pero cómo mantener una buena salud no es solamente ser delgada siempre trato de comer variado y sano, tomar bastante agua sin gas y trato de evitar comer harinas en la noche, en la noche siempre algo liviano y también ejercicio, práctico hace casi 2 años y medio Hockey y es un deporte súper completo y obviamente que me apasiona. Esa es mi forma de mantenerme sana y también en forma.

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

Mi mayor sueño profesional es justamente poder ser una modelo internacional, estar en las pasarelas de las capitales de la moda y algún día poder transmitir mis experiencias a chicos que estén empezando como yo en este momento.

¿Cuáles son los valores que piensas debe tener una modelo para lograr el éxito?

Para mi es fundamental saber en todos los ámbitos de la vida que lo que uno quiere alcanzar siempre esta tiempo de lograrlo que por más piedras que se te pongan en el camino hay que seguir porque tarde o temprano lo vas a lograr. Cómo modelo hay que agradecer todas las oportunidades que se presenten para hacerte crecer ya que no es un camino fácil, tener presente quiénes confiaron y nos ayudaron de la forma que sea cuando recién empezamos, desde las personas que te aconsejan, te prestan unos tacos si justo los que llevaste no sirven o hasta los que te eligen para que modeles sus diseños, porque al fin y al cabo es su trabajo el que te están confiando. Para mi también es fundamental informarse sobre esta industria, saber su historia y obvio, todos los días levantarse para superarse y seguir aprendiendo, tener presente eso; que nunca se deja de aprender.

* Las fotos fueron realizadas en Cottage Carrasco