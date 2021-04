Josefina Colinet: «el curso de FS Modelos me abrió un montón de puertas y adquirí muchos conocimientos sobre el mundo de la moda»

¿Qué ha significado para ti realizar el curso de modelo profesional en FS Modelos?

Realizar el curso de FS Modelos significó mucho para mi, me abrió un montón de puertas y adquirí muchos conocimientos sobre el mundo de la moda. Estoy súper agradecida con Fernanda por ayudarme a cumplir este sueño.

¿Por qué confiaste en FS Modelos para realizar el curso?

La verdad, por Fernanda Sosa. Me parece una modelo increíble y muy profesional. Por suerte tuve la oportunidad de conocerla personalmente antes de empezar el curso y ella fue quien me impulsó para entrar al mundo de la moda.

¿Cuáles fueron los momentos más divertidos del mismo?

El curso entero fue muy divertido en sí, pero si tuviera que elegir momentos serían definitivamente los backstages de los desfiles, el ambiente es increíble y todas las personas presentes son profesionales y alegres, además de que podes entablar amistades con las otras modelos que luego se pueden reencontrar en otro desfile! También durante el curso concurrieron actores, modelos y más profesionales para darnos clase como Bianca Sánchez (Miss Uruguay 2016).

¿Cómo haces para mantenerte en forma? Cuéntanos tus tips

Me encanta salir a correr, estas vacaciones corrí mucho por la rambla y me ayudó mucho a despejar la mente. También voy al Gym 3 veces por semana y dedico cada día a entrenar una parte diferente del cuerpo. Obvio que también hay que mantener una dieta balanceada, soy vegetariana entonces mi dieta lleva muchas frutas, verduras y vitaminas. Para mi es muy importante estar en movimiento porque no solo ayuda al cuerpo sino también a la mente.

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

Mi sueño desde chiquita es ser modelo, me gustaría desfilar para grandes diseñadores como Versace, Alexander Mcqueen, Dior, Chanel, etc. y también tapas de revistas y publicidades internacionales como Vogue o Yves Saint Laurent. También me gusta todo lo que tenga que ver con el arte, comunicación y moda, así que de grande también me gustaría trabajar de marketing, cinematográfica o diseño de modas.

¿Cuáles son los valores que piensas debe tener una modelo para lograr el éxito?

Una modelo siempre tiene que ser profesional y responsable. Es muy importante ser amable y humilde con todos, siempre vas a estar trabajando con otras personas entonces es esencial mantener un buen ambiente y reputación. Para ser modelo la actitud lo es todo, hay que tener mucha confianza y conocerse a uno mismo.