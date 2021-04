Laura Gaffuri nos cuenta de todo: su pasaje por ShowMatch, sus desfiles con Ricardo Piñeiro y Dotto Models

Laura Gaffuri es una modelo argentina que hace ya unos años vive en nuestro país, pero que tiene una trayectoria increíble realizada en la vecina orilla, conociendo a Ricardo Fort en su momento, desfilando para Ricardo Piñeiro y Dotto Models, y nos cuenta también una situación muy particular en su estadía en ShowMatch.

Su intención en nuestro país es enseñarle a las modelos nuevas y capacitarlas para ser profesionales en su rubro, brindándoles toda la experiencia que ella ha obtenido a lo largo de estos años.

¿Quién es Laura Gaffuri y cómo fueron tus inicios en el modelaje?

Soy una mujer soñadora, emprendedora, entusiasta, sensible y amigable.

Nací en Argentina, Buenos Aires Capital Federal, un 21 de junio, vengo de una familia clase media, luchadora y con muchos valores. De pequeña siempre soñé con ser una artista. Me gustaba cantar y actuar frente a mis familiares y de adolescente me empezó a interesar el mundo del Modelaje.

Cuando terminé mis estudios secundarios con 18 años empecé a estudiar medicina y paralelamente Modelaje profesional en la escuela de Ricardo Piñeiro (muy conocida por aquel entonces) y fue ahí cuando culmine el curso y que en esa misma agencia empecé a trabajar, luego pasando a formar parte de varias otras agencias como Dotto Models entre otras.

Realicé desfiles para importantes diseñadores, comerciales y campañas para marcas como Kosiuko, Vicky form, Cerveza Brahma, Cerveza Miller, desodorantes Axe, Coca Cola, Shampoo Suave, Sedal, Movistar, UTE, Fashion tv, Indian, Dolce Regazza, H&G by BAS entre varias marcas más, también participando en Revistas como Vanidades, Parati, Caras y Gente.

Gracias a esta profesión tuve la oportunidad de viajar mucho y conocer varios países del mundo, apreciar sus paisajes, su cultura y costumbres , también viviendo un tiempo en Chile y otro tiempo en Perú.

Tenemos entendido que también tuviste un pasaje por ShowMatch, cuéntanos un poco de esa experiencia

Si, estuve en ShowMatch en el año 2010 por casualidad! Yo conocí a Ricardo Fort en un desfile de su marca de ropa en Punta del Este y nos hicimos amigos, en aquel entonces estaba de jurado en el bailando y haciendo un casting de modelos, y como amiga me invitó a participar a participar. Pero para mi sorpresa a Marcelo le guste y justo él en aquel entonces estaba soltero, él me parecía un hombre interesante, y empezamos un histeriqueo mediático que me llevó a ir al programa todos los días a estar con él, hasta que tuve mi oportunidad de bailar. Pero cuando me di cuenta que en un momento querían incluirme en peleas con otras mediáticas, que me llamaban todos los días para ir a distintos programas, que salía a la calle y no podía tomarme un bus, que si iba a algún lado la gente se acercaba a sacarse fotos o pedirme un autógrafo, dije lo mediático, no es lo mío, y me abrí de ese ambiente para seguir mi carrera como modelo y empezar a estudiar actuación, lo cual hoy en día sigo haciendo.

Trabajé como actriz en 3 obras de teatro, participando en novelas, cortos y hasta en una película de terror que este año se estrena! Se llama Dark Web dirigida por Diego Savignano y producida por Nicolas Onetti donde mi personaje es de una asesina enmascarada.

A tu criterio, ¿qué condiciones debe tener una chica para ser modelo profesional?

A mi criterio una chica para ser modelo requiere de condiciones específicas como una cara exótica, un cuerpo armonioso y pura actitud! De todas maneras hoy en día se abrió un gran abanico de estilos y prototipos de modelos, cómo modelos Curvy, modelos plus size, modelos sexis, modelos publicitarias, modelos exóticos, modelos artísticos y de partes.

Si nos basamos en los años 90 o 2000 una modelo debía tener un cuerpo flaco o estilizado, una altura mínima de 1.70cm y tener un rostro bello o interesante.

Pero básicamente para mi una modelo debe tener un físico cuidado, ser interesante, tener su propio estilo, carisma, personalidad, profesionalismo pero sobre todas las cosas mucha actitud. Lo mismo para los hombres!!

¿Cuáles son tus objetivos laborales para el presente año?

Mi principal objetivo laboral para este año es seguir haciendo crecer mi instituto de modelos GG internacional Models Institute, donde buscamos brindarles todas las herramientas para darles seguridad y potenciar las virtudes de todos los alumnos y aspirantes a modelos. Y por supuesto seguir perfeccionándome en el mundo de la actuación.

¿Qué importancia tiene Uruguay para ti y tu trabajo?

Uruguay es muy importante para mí porque fue un país que me abrió sus puertas en lo laboral con mucha calidez, además de que me encanta vivir acá por su tranquilidad, su naturaleza y encantos escondidos. Mi objetivo en este país es seguir dedicándome a lo que me gusta, y a descubrir modelos uruguayos y convertirlos en grandes modelos. En un futuro también me gustaría tener mi propia agencia de modelos.