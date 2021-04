Sofía Ramade: «FS Modelos fue una oportunidad tremenda para seguir creciendo como modelo»

¿Qué ha significado para ti realizar el curso de modelo profesional en FS Modelos?

Significa mucho para mí porque más allá del aprendizaje que me dejó, es una oportunidad tremenda para seguir creciendo como modelo en todos los ámbitos, el curso te genera experiencia y obviamente te va abriendo las puertas, algo que a las que queremos comenzar con el modelaje se nos dificulta mucho.

¿Por qué confiaste en FS Modelos para realizar el curso?

Confié en FS Modelos porque conocí varias chicas que comenzaron el curso y les abrieron un montón las puertas con respecto al modelaje, no es solo un curso o una agencia, ellos se interesan en tu crecimiento y te ayudan en el proceso. No solo te enseñan todo lo que una tiene y debe saber sobre el modelaje sino que a medida que uno aprende te empiezan a vincular para que de a poco empieces con pequeños trabajos de modelo. Es una agencia que te enseña y ayuda a crecer.

¿Cuáles fueron los momentos más divertidos del mismo?

Los momentos más divertidos… creo que desde el comienzo todo es emoción y diversión, cuando uno hace lo que le gusta y en un lindo ambiente siempre la pasa bien y se divierte, o por lo menos en mi caso!

¿Cómo haces para mantenerte en forma? Cuéntanos tus tips

Desde hace años soy vegetariana y creo que eso me ayuda a tener un estilo de vida más saludable, me alimento con muchas verduras y legumbres! Creo que cuando se trata de la alimentación hay que tener un balance, en mi caso como muy saludable en la semana y el fin de semana me doy mis gustitos. Pero siendo sincera no soy muy estricta con respecto a la comida y el ejercicio, por suerte tengo buena genética entonces nunca lo necesité, aunque de todas formas tengo pensado comenzar a entrenar! Porque mas allá de que te ayude a mantenerte en forma es bueno para la mente, y eso también es muy importante.

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

Mi mayor sueño profesional es sin dudas poder trabajar de lo que me haga feliz, creo mucho en esa frase que dice “Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”. Amaría trabajar como modelo o actriz, es un sueño que tengo desde chica, aunque siempre lo vi muy lejano y un poco irreal porque se que es difícil, y en Uruguay se hace un poco más difícil aun, no tenemos la parte artística muy desarrollada por lo que se torna complicado poder vivir de eso, pero son sueños… ojala algún día los pueda cumplir.

¿Cuáles son los valores que piensas debe tener una modelo para lograr el éxito?

Para mi los valores fundamentales que no solo una modelo sino cualquier persona debería tener son la humildad, la empatía y el respeto, creo que para llegar lejos en lo que te propongas uno siempre tiene que ir con esos valores bien claros. Y claramente llevándolo al caso de el modelaje es un trabajo en el que uno siempre esta con gente, ya sea el maquillador, el vestuarista, fotógrafo y demás, tengo la convicción que si muestras respeto, humildad y empatía con el resto de las personas vas a llegar muy lejos en lo que sea que hagas.