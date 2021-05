Abril Ojeda sobre FS Modelos: «Gracias a que me animé a probar algo nuevo descubrí mi vocación»

¿Qué ha significado para ti realizar el curso de modelo profesional en FS Modelos?

Significó todo, significó un antes y un después en mi vida. Siempre me incliné para el lado del arte, del teatro, del canto, el modelaje, también me llamaba la atención ya que nunca tuve problemas con las cámaras o con ser el foco de atención pero nunca me había propuesto probar algo de este mundo. Gracias a que me animé a probar algo nuevo descubrí mi vocación y lo que amo hacer, y a lo que me quiero y me estoy dedicando. simplemente fue una de las mejores cosas que me pudo pasar porque aclaré todas mis dudas de quien quería ser.

¿Por qué confiaste en FS Modelos para realizar el curso?

Conocí FS Modelos a través de una modelo amiga que estaba haciendo el curso ahí y me invitó a que lo haga, me animó diciéndome que tenía muchas chances en este ambiente y confié! Desde la primera clase quedé muy conforme con Nicole Martínez quien fue quien nos dictó las clases (a quien admiro, quiero y respeto muchísimo) y a medida que pasaban los meses estaba más segura que quería ser parte de la agencia. FS Modelos me dio seguridad desde el primer momento y me dio la oportunidad de descubrirme, de probar cosas, de aprender… estoy muy agradecida.

¿Cuáles fueron los momentos más divertidos del mismo?

Cada momento de cada sábado era único, pero sin dudas aprender pasarela fue de las cosas más divertidas de todo, ahí también descubrí lo mucho que me apasiona desfilar.

¿Cómo haces para mantenerte en forma? Cuéntanos tus tips

Lo único que les aconsejo es que coman, la comida está para comerla y es toda muy rica! ejercítense también, yo siempre busco ejercitarme de una manera en la que me divierta, por ejemplo: bailar! tomo clases de baile cada vez que puedo, me muevo y me divierto. no hay tips para cuidarse, simplemente comer variado y balanceado y hacer ejercicio. Y mucha agua!

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

Nunca fui esa niña que siempre tuvo en claro que quería ser de grande. todas mis compañeritas querían ser veterinarias, cocineras, corredoras de autos… yo lo único que sabía es que me apasionaba el arte.

Lo que quería ser lo descubrí hace poco: el modelaje. Es mi pasión y en lo que estoy volcando todo mi potencial desde ahora en adelante.

¿Cuáles son los valores que piensas debe tener una modelo para lograr el éxito?

Respeto. El respeto me parece una de las cosas que te hacen ser mejor persona y mejor profesional. Respetarte a ti y respetar a las demás modelos.

Enfocarse en el propio crecimiento sin tratar de opacar a nadie, no envidiar a nadie, no tirar mala onda… y sobre todo: hacer vista gorda y oídos sordos cuando mala gente nos quiere hacer mal o tirarnos abajo.