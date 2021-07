Comienza un nuevo ciclo de El Poder de la Palabra de la mano de Fernando Vilar

Sin dudas es el periodístico que muchos esperan, con un diálogo directo y punzante sobres sus invitados, con la conducción de Fernando Vilar, que pone toda su experiencia para realizar un gran programa junto a destacados participantes.

A partir del miércoles 21 de julio podremos seguir el programa desde las 21 horas, por Tele R.

1- ¿Cómo se da tu llegada al Multimedio y puntualmente a Tele R?

Hacía mucho tiempo que la gente del Multimedio intentaba hacer algo desde el punto de vista periodístico conmigo. Sin embargo mi falta de horas libres en la semana debido a mis muchas ocupaciones, lo impedían.

Un buen día un amigo de muchos años, Ramón Borges que ya estaba vinculado al Multimedio, fomentó una reunión entre las partes.

Allí estaban además el director general Néstor Molina Díaz, el gerente general Juan Carlos Blanco y el gerente comercial Alberto Sorondo. En esa instancia charlamos de las intenciones de la empresa y de mi disponibilidad y se concretó rápidamente mi ingreso.

La propuesta era hacer un periodístico semanal para “TeleR”. Acordamos horarios y demás detalles y comenzamos.



2- ¿De qué se trata el programa que conducís El Poder de la Palabra?

El Poder de la Palabra, es un programa de una hora aproximadamente y que se emite todos los miércoles a la hora 21. Es una charla más o menos intimista que recorre la vida y la obra del invitado, su infancia, su profesión, sus gustos, sus hobbies, sus pensamientos, sus anhelos, sus desvelos, sus proyectos, etc, etc.

3- ¿Te sentís a gusto realizando este Programa?

Si, me siento muy a gusto por dos grandes razones. Una, por el formato que te hace involucrar con el invitado y tratar de ir viendo en sus ojos y en sus gestos por donde prefiere ir o abundar y por donde no. El objetivo fundamental es que el entrevistado se sienta súper cómodo y se abra totalmente.

La otra por el respeto con el que me tratan todos quienes me rodean. Desde las autoridades del Multimedio, la productora general Leticia Bueno, el productor del programa Ramón Borges, los camarógrafos Carlos Lezcano y Federico Juncal, la maquilladora Mariana González, etc. Todos me demuestran un gran cariño y quienes hemos trabajado mucho en lugares donde el equipo es fundamental, sabemos lo que suma la buena onda general de unos y otros.

4-¿Era algo pendiente en tu carrera?

Podría decir que sí. Sucede que de allí no salen grandes titulares de prensa. No hay sacudones informativos. No hay debate, no hay críticas, no hay planteos políticos. Allí se prioriza la parte humana y eso tal vez en el circuito comercial no vende. Tal vez por eso nunca lo había hecho porque tampoco nadie me lo había planteado. Recuerdo que siempre miraba con mucha atención aquellos programas de “El Perro Verde”.

5- ¿Cuáles son tus metas a corto y mediano plazo?

No tengo grandes metas. Continuar haciendo lo que ahora. Es decir continuar con “El Poder de la Palabra”. En el próximo mes de julio comienza el segundo ciclo. Este año, la dirección del Multimedio decidió sacar el programa del estudio de televisión para llevarlo a lugares emblemáticos de Montevideo. Por ejemplo andaremos por el “Mesón del Club Español”, por el “Bar Tabaré”, y tantos lugares cuya belleza contribuirán a darle un marco diferente a la charla. Por lo demás seguir con las tareas que desarrollo en la actualidad…

Agradecimiento a Ramón Borges