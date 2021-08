La Universidad Tecnológica de Uruguay (UTEC), en el marco del programa Uruguay Global, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Plan Ceibal y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), comunica el lanzamiento de nuevos programas académicos, con el soporte de instituciones referentes a nivel mundial.

La Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) ofrece una Especialización en Fabricación Digital e Innovación, en formato híbrido, con un fuerte componente emprendedor, co-dirigida y curada por Fab Lab Barcelona en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC).

Fab Lab Barcelona es el primer laboratorio de fabricación digital de la Unión Europea creado en 2007 a partir del Center for Bits and Atoms (CBA) del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

La necesidad constante de diseñar nuevos productos y servicios que mejoren la competitividad sin dañar el medioambiente y a costos razonables, ha promovido que las tecnologías de fabricación digital cobren mayor protagonismo en todas las industrias. Esta especialización apunta a desarrollar profesionales capacitados en generar propuestas innovadoras y adaptadas a las necesidades de diferentes áreas de la producción y el diseño, haciendo uso de metodologías de innovación abierta asistidas por tecnologías de fabricación digital.

El egresado podrá diseñar, facilitar y liderar procesos de diseño de productos físicos; encontrar mejoras posibles para procesos de producción de productos o desarrollo de servicios; generar conocimiento práctico en el uso de máquinas de fabricación digital y liderar procesos de innovación vinculados a problemáticas identificadas en su entorno profesional.

El precio de la Especialización, que comienza el 31 de agosto, es de USD 3000 y se puede financiar hasta en 10 cuotas sin recargo. Las inscripciones cierran el 20 de agosto. Por mayor información: fabricaciondigital@utec.edu.uy

Supply Chain Management

La Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) ofrece desde octubre de este año un Programa en Supply Chain Management, con opción a una Especialización de 15 meses o una Maestría de 24 meses, en formato virtual, con un fuerte componente emprendedor. Los estudiantes serán guiados por docentes de UTEC

durante la realización de los cursos del MicroMaster en Supply Chain Management del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y participarán de un Bootcamp virtual exclusivo, organizado y ofrecido por MIT CTL (Centre for Transportation and Logistics).

El egresado estará capacitado para aplicar las metodologías cuantitativas y cualitativas necesarias para el relevamiento, diagnóstico, evaluación, diseño e implementación de las mejores prácticas en gestión de cadena de suministro y logística. A su vez, adquirirá herramientas analíticas y de gestión para decidir sobre la utilización eficiente de activos, la productividad organizacional, la optimización de costos y el cumplimiento del nivel de servicio que el cliente requiera, en un entorno dinámico y ajustado a las restricciones existentes. Por otra parte, deberá generar capacidades para integrar en las organizaciones visiones estratégicas, operacionales y tácticas en SCM y logística integrando modelos centralizados y descentralizados a través de proyectos y herramientas de mejora continua.

El precio de la Maestría es de USD 6.990 y USD 4.200 el de la Especialización, pero se puede obtener un 10% de bonificación por inscripción temprana, antes del 30 de agosto. Además, hay posibilidad de financiar la inversión en 12 (Especialización) o 18 cuotas (Maestría) sin recargo. Por mayor información: supplychain@utec.edu.uy

Programa Uruguay Global

La Universidad Tecnológica de Uruguay (UTEC), a través del Programa Uruguay Global -creado mediante un acuerdo con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y llevado adelante por UTEC, Plan Ceibal y ANII-, busca: incrementar el capital humano con competencias digitales avanzadas en Uruguay; aumentar los niveles de colaboración entre el sector académico y el sector empresarial; atraer talento internacional, de modo de fortalecer la red de capital humano calificado en el país, procurando que esta ocupe puestos de trabajo de alto valor agregado así como que tenga oportunidad de generar emprendimientos, contribuyendo a la diversificación productiva del Uruguay; aumentar los ingresos de los graduados del programa, empleándose en empresas existentes o creando nuevos emprendimientos.

La iniciativa es posible gracias a la solidez institucional de Uruguay y a su capacidad de innovar en la provisión de servicios públicos. Los avances en la inclusión digital hacen que Uruguay sea hoy un interlocutor que dialoga a la par con instituciones de educación superior reconocidas en el mundo entero, como el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Alianza con el MIT

En 2019, la UTEC celebró un primer acuerdo con el MIT para dar soporte académico a la primera Maestría en Data Science en Uruguay, la cual se dicta en un formato híbrido y va por su tercera edición. La alianza con el MIT IDSS (Institute for Data, Systems, and Society), conecta a los estudiantes con profesores mundialmente reconocidos y académicos de vanguardia.

Según datos a enero de 2021, Uruguay tiene el puesto #2 a nivel Mundial y el #1 en LATAM de aprobación del MicroMaster en Estadística y Ciencia de Datos del MIT IDSS, que es la columna vertebral de la Maestría en Data Science (así como de la nueva Especialización en Machine Learning, que comenzó el 6 de julio) y para el que nuestros estudiantes reciben apoyo especial y directo de docentes del MIT y de UTEC.

La alianza con el MIT se extiende a las nuevas ofertas académicas, debido al prestigio de la Universidad y a los resultados obtenidos tanto en Uruguay, como en el mundo.