Nicolás Weisz: «El trading es una habilidad que te permite a través del análisis de los mercados, multiplicar tu dinero»

Vivimos una época en que muchos van conociendo una palabra nueva para su léxico: Trading. La hemos visto en diferentes publicidades fundamentalmente en redes sociales, a través de muchas ofertas en donde prometen la posibilidad de incrementar su dinero, a través del estudio y análisis de los mercados. El objetivo es obtener un beneficio económico cuando la operación genera una plusvalía.

Por tal razón nos contactamos con uno de los especialistas en la materia, Nicolás Weisz, aunque él se define como un «estudiante», que se dedicó únicamente al trading desde hace ya más de 2 años, logrando una experiencia muy buena en el tratamiento de los mercados financieros.

Nicolás pertenece a la Escuela IM Academy, en la cual ha ido incrementando sus estudios y conocimientos, permitiéndole crecer en diferentes aspectos económicos.

¿Qué es el trading y para qué sirve?

El trading es una habilidad que te permite a través del análisis técnico o fundamental de los mercados financieros, multiplicar tu dinero

¿Quiénes hacen trading? ¿Qué beneficio tendría un particular en hacerlo?

Hoy en día cualquier persona puede ingresar al mercado financiero a hacer trading, en la antigüedad no estaba abierto a todo público y sólo gente muy adinerada, con mucho poder, o los bancos, solamente podían hacerlo. Los beneficios son muy grandes, no hay jefes, no hay horarios, no hay un lugar físico, ganancias en dólares, etc

¿Por cuál razón muchos no tienen éxito y pierden dinero en el trading?

La principal razón es la psicología y mentalidad, la gente quiere hacerse rica rápido y esto no funciona así, un 90% del éxito en el trading es la mentalidad y usar gestión monetaria, otro aspecto por el cual mucha gente pierde dinero es porque comienzan con una cuenta pequeña (menos de 100 o 50 USD ) y con ese dinero quieren hacer miles.

¿Qué te garantiza IM para que una persona sea exitosa en el trading?

IM es una academia con muchísimas historias de éxito, la mayoría de los que hoy son educadores en la academia fueron estudiantes y ahora son traders 7 u 8 figuras!

IM te garantiza educación por sobre todo, y de un gran nivel, ya sea el Mercado que quieras aprender a analizar, tienes allí educación sobre eso, pero más allá de todo eso una gran parte va en ti, en respetar porcentajes, gestiones monetarias, al fin y al cabo se te puede decir qué hacer, pero tú eres el que maneja tu dinero!

¿Se ha dicho que para estar en IM es necesario involucrar otras personas, eso es necesario?

Ese concepto es totalmente falso, IM es una academia como cualquier otra, si quieres aprender trading te registras y pagas todos los meses como cualquier estudio que hagas, la empresa tiene una segunda parte que es opcional, que si tú recomiendas la academia e ingresas gente te pagan una comisión, pero eso lo hace el que quiere.

Si solo quieres aprender trading pagas mes a mes tu educación y listo, como cualquier curso.

¿Es un gasto aprender trading?

Para nada, es una gran inversión en ti mismo y tus finanzas porque vas a aprender una habilidad para toda la vida que te permitirá multiplicar tu dinero y tener una vida libre!