Steven Vázquez realizó en Barcelona el lanzamiento de su nueva Colección «Disco»

Steven Vázquez nos vuelve a sorprender, y en ésta oportunidad se trasladó a Barcelona, España, para presentar su nueva colección a la cual denominó «Disco», y lanzarla en una de las capitales más importantes del mundo.

Nos entrevistamos con él quien estaba muy emocionado, y nos contó lo siguiente:

Llegué hace un mes a España, precisamente a Palma de Mallorca para reencontrarme con mi amiga y modelo Nicol Salazar (Miss Trans Uruguay 2019) y planificar el lanzamiento de mi colección “Disco” en Barcelona o Madrid, y me decidí por Barcelona porque estaba allí la gira del Drag Race España y me hacía mucha ilusión entrevistar y hacer parte de mi marca algunas de las participantes del show.

Siempre me han gustado las grandes capitales de moda para hacer lanzamientos, New York, Milan, y estando aquí en España me puse en contacto con Michelle Relayze quien se encargó de la producción del evento en el Axel Hotel, uno de los hoteles más icónicos de Barcelona.

Previo al desfile tuve el honor de entrevistar a Sagittaria y a Inti (participantes del Drag Race España) tenía vestidos de mi colección para darles y moría porque desfilaran para mi pero al estar de gira, los horarios coincidían, pero pudimos hacer unas notas muy íntimas y fotos que verán pronto. El desfile comenzó con un show musical de Bruno Barbatoh, y en la pasarela estuvo obviamente Nicol Salazar, Michelle (Miss Trans Spain 2019) Steah, Florencia Alfieri, y un gran staff.

¿Cómo logras estar en las ciudades más importantes del mundo y trascender?

Como diseñador de moda me guio mucho por las fechas de los grandes Fashion Week, New York, París, Milán, Tokio, etc; entonces me veo en la “obligación” de hacer mis propios desfiles en febrero o en septiembre para acompañar la actividad del resto de diseñadores internacionales. Y una vez que lo hago en una capital de moda me pongo como meta hacerlo en otra. Ya estoy trabajando en una nueva colección y pensando en un nuevo destino.