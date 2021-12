El pasado 22 de diciembre la Escuela de Modelos Vicky Ramos Ortiz realizó su desfile de graduación 2021, en el prestigioso y renovado Club Unión de Melo.

Con una puesta en escena para aplaudir realmente, es de destacar el apoyo recibido por el Gobierno de Cerro Largo, que

hizo posible el destaque del evento y asimismo agradecer también a Sonitec Audio y luces por el excelente despliegue.

Vicky Ramos también agradeció a Puerto Fit, el lugar físico donde se brindan las clases de modelaje durante todo el año, y a su

director Alejandro Silva que siempre se han portado de la mejor forma con la Escuela.

Vicky lleva adelante un gran trabajo con los alumnos cada año, pero el resultado final es posible gracias al apoyo de otros grandes profesionales que visitan la Escuela para aportar a este curso con sus conocimientos:

• Nutrición: Noelia Cabrera

• Acting y Casting: Alejandra Grossi

• Fotografía: Richard Sosa

• Deporte: Alejandro Silva

• Protocolo: Francisco Rodríguez

• Asesoría de imagen: Leonel Bertinat y Valeria Castagnello de Bogart Imagen

• Maquillaje: Mara Campello

• Cuidado de la Piel: Alicia Castro

• Cuidado del cabello: Yurema Vázquez

• Peinados: Adriana Silva

Agradecimiento especial a otras jóvenes profesionales que fueron parte de varias de las producciones de este año, las maquilladoras: Tatiana Alba, Malena Hernández y Gaby Junguitu.

En una pasarela muy dinámica y con colecciones muy coloridas y de variados contrastes, las marcas presentes fueron:

NIDALA, SIGLO XXI MODAS, NOVEDADES LANDIA, DREAMS TIENDA, AZIZA ACCESORIOS, RAIDISTAS, DM INDUMENTARIA, JENNIFER FERRER, DRESS CODE Y BOUTIQUE DANIELA.

1. NIDALA

Nidala es una empresa que está hace 8 años en el mercado, buscando emprendedoras que representen su marca. Trabajan con Joyas y Ropa deportiva de excelente calidad. Sumate al equipo Nidala!

En Melo representa Yanela Casco

2. SIGLO XXI MODAS

SIGLO XXI, presentó su colección Tendencias 2022, siempre con modelos únicos en talles generosos, incursionando cada vez más en moda para jóvenes vanguardistas. Herrera 1126 bis.

3. NOVEDADES LANDIA

Novedades Landia es una marca de ropa y accesorios exclusiva que se caracteriza por la intervención en prendas, confecciones,

pinturas personalizadas, jugando un poco con la moda y muchas ideas plasmadas. Cada prenda lleva su toque único, mágico e innovador. Esta marca trabaja por encargue en diseños personalizados y con su stock disponible que sale semana a semana en su local de Castellanos y 33 con amplio horario de atención al público. Ya que la vida es demasiado corta como para lucir ropa aburrida NOVEDADES LANDIA te brinda la oportunidad de expresarte a través de tu propio estilo.

Seguilos en Instagram: @Novedades_landia

4. DREAMS TIENDA

Un año más Tienda Dreams nos acompaña en el desfile de Graduación. En esta oportunidad no solo nos presenta las prendas que podes encontrar en su local de diferentes marcas, sino también su propia creación «Dreams Indumentaria» prendas super prácticas cómodas, versátiles con detalles que las hacen únicas. En Dreams recibís un servicio de asesoría para combinar tus

prendas y estar a tono con las últimas temporadas. No puede faltar en tu armario una prenda Dreams. Date el gusto de vestirte bien!

Geronimo Diaz 1211

Seguilos en Facebook e Instagram

5. AZIZA

Aziza es un emprendimiento de accesorios realizados totalmente a mano, en Melo. Utilizan materia prima nacional como el cuero,

la guampa, y las piedras. También descubrieron en el metal un material que les permite crear. Lucir un accesorio AZIZA significa valorar el tiempo, el proceso y el corazón que implica una pieza artesanal. AZIZA busca que con ella puedas resaltar un look y sobre todo, coleccionar lindos momentos.

6. RAIDISTAS

Es una marca con presencia en todo el territorio nacional. Visten a grandes y reconocidos artistas de nuestro país. Si bien la marca

surge con un estilo campero, actualmente presenta una fuerte tendencia urbana, cubriendo la demanda de una amplia variedad

de público, como podrán ver en el desfile. Más allá de esto, sin perder de vista la calidad de sus productos, teniendo en cuenta la

exigencia de sus clientes. Una marca con carácter y espíritu noble, para que disfrutes la vida y vivas tu pasión. Conjugando estilo, diseño y comodidad. En Melo los encuentran en Sánchez 714 casi Saravia y también en sus redes sociales.

7. DM IDNDUMENTARIA

Pensaste en diferencia, tendencia, algo explosivo pero a la vez armonía en tu vestir?? Pensaste bien… pensaste en dm. Indumentaria_melo!!!!

Siiii lo pedís, lo tenés!!!

8. JENNIFER FERRER

Jenniffer Ferrer es una marca Uruguaya dedicada a la fabricación de calzados que destacan por sus diseños, calidad y comodidad.

Todos sus productos son realizados 100% en cuero nacional. Entre las ventajas que ofrecen sus productos es la personalización

de los calzados, donde el cliente puede elegir el diseño, la combinación de texturas de cueros y colores que prefiera obteniendo un diseño con combinaciones exclusivas y únicas en el mercado. Entre sus calzados se encuentran botas, zapatos y sandalias. Recientemente se lanzó la colección de Sandalias Marielina con un diseño moderno y fresco, de excelente calidad y colores que

podrás combinar con todo!

9. DRESS CODE

La primera casa de alquiler de vestidos de fiesta en Melo, donde podes solucionar el look para tu evento sin necesidad de comprar

vestidos que no volverás a usar . No repitas vestido ni gastes de más, alquila un look único y exclusivo y brilla en tu evento. De

lunes a viernes de 16 a 19 horas en Esteban O Vieira 694 esquina Saravia

10. BOUTIQUE DANIELA

Boutique Daniela De Eva Flordeliz Rodríguez, como Siempre un Paso Adelante en Moda Actual, está ubicada en vichadero. Podes realizar tus compras vía Facebook o Whatsapp con Entregas a Domicilio. Boutique Daniela, Elegancia, calidad y exclusividades en vestidos de fiesta y Trajes.

ALUMNAS RECIBIDAS:

Bruna Antúnez

Erica Bandera

Catherine Costa

Yesica Nievas

Katrina Pereira

Nicole Rodriguez

Britany Rodriguez

Joselin Cuña

Victoria Midon

GRUPO AVANZADO:

Sofía Balero

Erica Cruz

Lety da Silva Bentancur

Diana Farías

Belén Herrera

Lucas Rodriguez

Cindy Rodriguez

Julieta Sosa

Sofía Stazi

Musicalización: NILS GERD

Los modelos fueron peinados por:

Yurema Vázquez, Leticia Pina, Yanet Billafán y Natalia Blanco, con productos profesionales de SARAH PROFESSIONAL HAIR.

Los maquillajes de los chicos estuvieron a cargo de:

Lucía Lopez, Leidy González, Mara Campello y Gabriela Junguitu.

CONDUCCIÓN: Yésica MENDEZ y Fabian Magallanes