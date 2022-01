La operativa de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA) registró un aumento de 65% en 2021 respecto al año anterior, alcanzando los niveles más altos desde 2013, año en que el Banco Central del Uruguay (BCU) dejó de usar la tasa de interés como instrumento de política monetaria.

Los datos confirman la recuperación que presentaron los mercados financieros luego del difícil 2020 a causa de la pandemia por COVID-19, lo que llevó a una caída significativa de las operaciones. En el 2021 comenzó una recuperación paulatina que da esperanza hacia el futuro.

“Estamos viendo señales de rebote en una serie de indicadores relativos a la operativa de BEVSA que nos permiten ser optimistas en que esa recuperación continuará en el corto plazo”, señaló Eduardo Barbieri, gerente general de BEVSA.

Cumpliéndose el primer año del cambio de políticas monetarias llevado adelante por el BCU –que pasó del control de los agregados monetarios al manejo de la tasa de interés de referencia–, la operativa de la totalidad de los mercados (dinero, valores y cambios) alcanzó los US$ 60.789 millones, superando ampliamente a los US$ 36.813 millones alcanzados en 2020.

Por su parte, el Mercado de Dinero cerró el 2021 con un incremento en la operativa que llevó a cuadriplicar a lo registrado en 2020, siendo impulsado por el cambio de política monetarias del BCU. El año cerró con operaciones por US$ 22.408 millones en este mercado, frente a los US$ 5.612 millones operados en 2020, y muy superiores a los US$ 3.804 millones de 2019 y US$ 4.990 millones de 2018.

Se trata del mayor monto operado desde 2013 cuando se habían alcanzado los US$ 28.953 millones.

Al igual que los últimos años, cerca del 90% de las operaciones se concentraron en la call 1-7 días. El promedio mensual fue de US$ 1.867 millones y el pico de operaciones ocurrió en julio de 2021 cuando se alcanzaron los US$ 2.848 millones. Esto significó un incremento de 700% en comparación con el mismo mes del año anterior, convirtiéndose en la cifra mensual más alta desde 2013.

“El cambio de política monetaria y la dinámica que se impuso en el mercado de dinero permitió dar mayor previsibilidad a la tasa y a las variables monetarias, al tiempo que redujo la incertidumbre. Esto contribuyó a que la curva de rendimientos de títulos nacionales en moneda local bajara cerca de 300 puntos básicos (3%) en el último año, y que ese impacto se trasladara al abaratamiento del crédito de los bancos, reduciendo el costo de financiamiento de empresas y personas”, explicó Barbieri.

En cuanto al Mercado de Valores, el incremento de su operativa alcanzó un 34% respecto a 2020, alcanzando los US$ 33.339 millones frente a los US$ 24.830 del año anterior. Los certificados de depósitos en pesos y Unidades Indexadas (UI) concentraron el 72% de la operativa y mostraron un aumento del 70%, alcanzando los US$ 23.899 millones.

Por su parte, las letras explicaron el 23% de la operativa de este mercado (US$ 7.694 millones) y los valores privados fueron el 1,6% (US$ 533 millones), destacándose diversos fideicomisos financieros, de renta fija y de renta variable, canalizando financiamiento a la economía real a a través del Fideicomisos Rentas Inmobiliarias, Tierras del Litoral, y de la Corporación Vial del Uruguay, además de las emisiones de la Intendencia de Maldonado, las notas hipotecarias del banco HSBC y las Obligaciones Negociables de Ta-Ta, entre los proyectos más importantes del 2021.

El Mercado de Cambios tuvo una caída del 20% en su operativa respecto a 2020, ubicándose en US$ 5.039 millones frente a los US$ 6.369 millones del año anterior. Este descenso se explica principalmente en un efecto de corrimiento hacia el Mercado de Dinero producto del cambio en las políticas monetarias del BCU.

“Podemos concluir que se trató de un buen año que cumplió con las expectativas que teníamos y que reflejó la recuperación que esperábamos. Para este 2022 el objetivo está puesto en seguir en la senda de la recuperación y consolidando los mercados para un mejor desarrollo del país”, concluyó el gerente general de BEVSA.