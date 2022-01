Ana Oxley, modelo de la ciudad de Melo, perteneciente a la escuela de Vicky Ramos Ortiz, será la flamante representante de la capital arachana en el tradicional certamen de belleza Reina del Lago, a realizarse el sábado 22 de enero en el balneario turístico más hermoso de la región.

¿Qué se siente representar a Melo en Reina del Lago 2022?

Me siento muy feliz, agradecida y orgullosa de mi de haber llegado tan lejos, emocionada de pasar por esta experiencia y representar a mi querida ciudad. Es una gran oportunidad participar en un evento tan importante que es la Reina del Lago Merín, en el cual vienen chicas de otros países y departamentos del Uruguay.

Ana Oxley vistiendo un diseño de Marita Silva

¿Qué conoces del certamen y qué expectativa tienes?

Este año el evento Reina del Lago Merín cumple 29 años, un evento para promover el turismo y los diferentes deportes acuáticos. Se realizará el sábado 22 de enero a las 21hrs en la playa del Balneario, y como dije anteriormente participan chicas de diferentes partes del Uruguay, Brasil y Argentina.

En este certamen quiero ganar experiencia, aprender, mostrar mi desempeño como modelo y hacerme conocer más en el mundo de la moda, ser vista por posibles marcas, aprender de las chicas, hacer amistades y disfrutar.

¿Cuéntanos cómo te iniciaste en el mundo del modelaje?

Comencé en el mundo del modelaje porque era muy tímida y quería sacarme esa timidez, tenía el sueño también de ser una modelo. Cuando era chica mi tía me vestía, maquillaba, peinaba y me sacaba fotos, eso me encantaba y de ahí comenzó mi interés.

Ahora ya hace 4 años que soy modelo y lo disfruto mucho, desfile dentro de mi departamento, en la capital, en otros departamentos del país, con diferentes diseñadores locales y de otros países, uno de ellos fue en el evento de MOLA, un evento de moda sustentable, donde participaron diseñadores de Chile, Argentina, y otros, que se realizó en Montevideo.

El sábado 15 de enero fue mi primera participación en un certamen el cual fue de Miss Integración Melo, una gran experiencia vivida y me gustaría seguir participando y aprendiendo.

¿Qué piensas de la misión de la mujer en ésta época en que vivimos?

Opino que hoy en día la mujer alza su voz, ya no se calla, es más fuerte, poderosa, independiente, hermosa, audaz, busca su libertad, la igualdad, busca el respeto, busca ser ella misma sin importar la opinión de los demás, tan solo escuchando su voz.

Tenemos que creer en nosotras mismas, saber que somos únicas y eso es lo que nos hace hermosas, sin comparaciones, siendo líderes de nuestra vida.

¿Qué le recomiendas a las chicas que quieren comenzar y no se animan?

Siempre que empezamos algo nos da miedo o vergüenza, pero nunca vamos a saber si nos gusta si no lo intentamos, sino nos arriesgamos. La escuela de modelos de Vicky no es solo ser un o una modelo, sino que es en donde aprendes a conocerte, a quererte, a cuidarte, a resaltar lo que cada uno es y lo hace especial.

Mi experiencia en la escuela de Vicky me hizo cambiar en cuanto como yo me veía a mí misma, a tener más confianza y dejar de lado el temor, para hacer lo que me hace feliz.

Agradezco a Vicky Ramos por la gran profesora que es, no solo conmigo sino con todos los chicos que han estado en su escuela, ella nos dedica el tiempo a todos por igual, las ganas para que nosotros crezcamos como modelos y personas, confía en nosotros y eso hace que soñemos alto. ¡Gracias!

CRÉDITOS:

Vestido: Martita Silva – Instagram: @maritasilvardr

Couch: Vicky Ramos Ortiz

Lugar: Demonios Bar – Melo –