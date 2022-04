Las actualizaciones en las PC comerciales inteligentes y con IA incorporada permiten que las ofertas de Dell se consoliden como dispositivos preparados para cualquier lugar

· La expansión del conjunto de software basado en IA ofrece mayor colaboración, privacidad y conectividad

· Nuevos materiales sostenibles en una mayor cantidad de productos y embalaje diseñado para reducir el impacto sobre el medioambiente

· Las actualizaciones en toda la gama establecen nuevos estándares: presentación de una de las estaciones de trabajo portátil de 14 pulgadas más potentes del sector, la PC para empresa 16:10 de 14 pulgadas más pequeña del mundo y la primera estación de acoplamiento del mundo con una base de carga inalámbrica para audífonos y teléfonos inteligentes compatibles con Qi

Fotos de los productos aquí

Montevideo, 11 de abril de 2022. Los miembros de los equipos tienen una nueva serie de expectativas con respecto al trabajo. Cómo mínimo, la tecnología debe poder hacer aquello para lo que se diseñó, y es esencial crear una experiencia sólida para los empleados. Por estos motivos, Dell Technologies (NYSE:DELL) reveló una nueva gama de PC, accesorios, software y servicios inteligentes para consolidar el futuro del trabajo híbrido.

“El trabajo híbrido ya no es una cuestión secundaria ni un privilegio: es el estándar”, dice Ed Ward, presidente del Grupo de Productos de Clientes en Dell Technologies. “Mientras los empleados se trasladan entre ubicaciones para hacer su trabajo, la prioridad es crear una experiencia productiva. Nuestra gama comercial más reciente sigue situando la colaboración, la inteligencia y la seguridad en el centro de la escena, con una mayor inversión para satisfacer las diversas necesidades de las personas tanto en la actualidad como en el futuro”.

Según una investigación reciente de Dell Technologies, el 44% de las personas quieren que sus líderes les permitan elegir su patrón de trabajo preferido y les brinden la infraestructura y las herramientas necesarias para hacer sus tareas. La gama comercial más reciente de Dell pretende ayudar a los equipos de TI a implementar las mejores herramientas para cada trabajo.

Una mayor inteligencia para mejorar el estilo de trabajo híbrido

Un elemento central de la gama comercial de Dell es Dell Optimizer, un conjunto de software de inteligencia artificial integrada que proporciona IA incorporada para ofrecer una experiencia más colaborativa y personalizada. Las nuevas funcionalidades permiten avances para el personal híbrido actual, que trabaja desde varias ubicaciones, enfrenta riesgos de privacidad y busca evitar las interrupciones.

· Privacidad: Con un conjunto integral de nuevas funciones de privacidad inteligente, los usuarios pueden ocultar la información confidencial que aparece en su pantalla cuando se detecta un intruso, y la PC puede atenuar la pantalla automáticamente cuando el usuario la deja de mirar a fin de proteger los datos y ahorrar energía.

· Conectividad: Dell Optimizer ofrece una conexión simultánea a múltiples redes del mundo que permite a los usuarios conectarse a dos redes inalámbricas o con cable al mismo tiempo para permitir descargas y transferencias de datos más rápidas. Además, reduce el almacenamiento en búfer y permite un 30% menos de latencia.

· Colaboración: Dell Optimizer ofrece una tecnología neural mejorada de cancelación de ruido que detecta el entorno del trabajador y permite reducir aún más el ruido de fondo de las llamadas, tanto para el usuario como para los demás participantes.

Dell Optimizer incorpora la instalación modular para facilitar la administración. Ahora, tanto los usuarios como los administradores de TI tienen la flexibilidad de elegir qué funciones instalar.

Optimización de todos los aspectos del trabajo

Dell lanzó nuevos productos para los usuarios y los líderes empresariales que necesitan portabilidad y rendimiento. Todos incluyen procesadores Intel® Core™ de 12.ª generación y las opciones de conectividad más recientes, como 5G e Intel® Wi-Fi 6E.

· Latitude 9430 es una laptop o 2 en 1 de máxima calidad que constituye la PC para empresa 16:10 de 14 pulgadas más pequeña del mundo y ofrece la mejor relación entre pantalla y cuerpo en una PC para empresa de 14 pulgadas. Está disponible en un nuevo color grafito metálico y cuenta con una nueva cámara FHD para permitir videollamadas más nítidas.

· La configuración ultraligera de Latitude 7330 de Dell es extremadamente portátil pero duraderay constituye una laptop comercial de primera calidad 16:9 de 13,3 pulgadas. Con un peso de 0,967 kg (2,13 lb), incorpora todos los puertos necesarios para equilibrar la productividad en un factor de forma de alta calidad sin afectar la confiabilidad característica de Latitude.

· La nueva serie Latitude 7000 contará con procesadores de mayor rendimiento y opciones de memoria DDR5, además de mejorar las propiedades térmicas y acústicas. Combine las 2 en 1 Latitude con el nuevo bolígrafo activo recargable Dell Premier,el primer bolígrafo activo recargable de Dell con seguimiento de ubicación de celda que permite la localización mediante Bluetooth. Dell también actualizará su serie Latitude 5000 y presentará una nueva Latitude 3330.

Los creadores y profesionales especializados pueden maximizar el rendimiento y la portabilidad con las nuevas estaciones de trabajo portátiles de Dell, además de las soluciones para el ecosistema.

· La nueva Precision 5470 una de las estaciones de trabajo portátil de 14” más pequeña, delgada y potente del mundo. Cuenta con procesadores hasta Intel® Core™ i9 de 12.ª generación, memoria DDR5 de 64 GB, almacenamiento de 4 TB y opciones de tarjeta gráfica NVIDIA RTX A1000 con GDDR6 de 4 GB. Dell también presentó las estaciones de trabajo portátiles de 15 y 17 pulgadas más delgadas y pequeñas: Precision 5570 y 5770.

· Los profesionales creativos y empresariales pueden mejorar su trabajo con una nitidez 4K en los monitores Dell UltraSharp 32 y 27 4K con concentrador USB-C. Estos son los primeros monitores de Dell que cuentan con la revolucionaria tecnología IPS Black, la cual proporciona un excelente contraste, negros profundos y ángulos de visión mejorados que optimizan la experiencia de uso de dos monitores. Junto con el monitor Dell UltraSharp 30 con concentrador USB-C y relación de aspecto de 16:10, estos monitores ofrecen una amplia cobertura de color, ComfortView Plus para mejorar la comodidad visual, funciones para realizar múltiples tareas a la vez y una gran cantidad de puertos de conectividad.

Ahora que las personas deben pasar de un espacio de trabajo a otro, los dispositivos del ecosistema y los servicios de TI son fundamentales para permitir una experiencia simple y sin inconvenientes.

· La compacta estación de acoplamiento de carga doble Dell es la primera estación de acoplamiento para laptops de Dell con una base de carga inalámbrica para audífonos y teléfonos inteligentes compatibles con Qi que admite hasta dos monitores 4K, por lo que es ideal para una oficina doméstica. La nueva y mejorada estación de acoplamiento Dell ThunderboltTM, con un diseño modular preparado para el futuro, admite una actualización sencilla desde la generación anterior, ofrece una carga ultrarrápida mediante Thunderbolt™ 4 y es ideal para conectar varias pantallas 4K, dispositivos y periféricos en una configuración de oficina típica. La nueva estación de acoplamiento universal Dell, ideal para espacios de trabajo compartidos con la modalidad de hotelling, ofrece una experiencia coherente para cualquier laptop USB-C y la mayor cantidad de puertos en una estación de acoplamiento universal.

En la era de las videoconferencias, el nuevo altavoz Dell y la nueva barra de sonido compacta para videoconferencias Dell son el altavoz y la barra de sonido con certificación para Microsoft Teams más inteligentes del mundo. Ofrecen una función de cancelación de ruido mediante IA que reduce el ruido de fondo sin afectar la claridad de las voces humanas, de modo que los usuarios puedan disfrutar de un sonido enriquecido y más claro.

Sostenibilidad y seguridad

En la base de todos los productos, está el compromiso de Dell con la sostenibilidad y la seguridad. Las nuevas gamas de Dell cuentan con aún más materiales sostenibles, lo cual incluye un uso innovador de materiales sostenibles en la serie Latitude 5000. El nuevo embalaje está fabricado completamente con materiales reciclados y renovables (y puede reciclarse por completo). Está disponible en todas las nuevas laptops Latitude, las estaciones de trabajo portátiles Precision y XPS 13 Plus.

Además, Dell ofrece algunas de las PC comerciales más seguras del sector, ya que utilizan tanto protección basada en software, por encima del sistema operativo (SO), como funcionalidades basadas en hardware, por debajo del SO, a fin de brindar protección contra amenazas actuales y futuras. Una función nueva en todos los dispositivos Dell Latitude es la recuperación de imágenes para la autorreparación, que permite restaurar el SO después de un problema catastrófico.