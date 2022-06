Ana Claudia González es la actual ganadora del certamen Diosa del Verano en su edición 2022, que organiza Eduardo Sacco, y tuvimos el grato placer de conversar con ella sobre varios temas.

¿Cuál fue tu sentimiento al ganar Diosa del Verano 2022?

Realmente no me esperaba para nada obtener un nombramiento ya que era el primer Certamen tan importante al que me presentaba. Y cuando fuí nombrada «Diosa del Verano 2022» fue una alegría y orgullo enormee! Y sobre todo aumentó mi autoestima y confianza en mí misma. Algo que me impide mucho a veces dar pasos fuertes. Pero lo estoy trabajando mucho.

¿Qué preparación te gustaría lograr a nivel profesional?

Actualmente estoy terminando bachillerato Biológico y también estudio cosmetología. Trabajo en un centro estético y creo que quiero seguir el camino de la estética; desde que conocí este mundo me enamoré de él y me apasiona todo lo que tenga vínculo con la belleza de la mujer. Quisiera realizar la carrera de Cosmetología médica, y poder dedicarme a ello.

¿Te gustaría continuar desarrollándote como modelo?

Estoy en el rubro hace muy poco, 2 años para ser exacta y realmente me gusta y me siento muy cómoda. Es un camino que te ayuda muchísimo en lo personal y te brinda muchísimas herramientas para enfrentarte a la vida y estar bien parada en ella!

Amaría poder dedicarme a ello y lograr ser una modelo ejemplar para muchas chicas y chicos que necesiten el empujón de que sí se puede cumplir sueños, trabajando duro y haciéndolo con amor podemos llegar a lugares inmensos!

¿Qué te llevó a participar en el certamen de Eduardo Sacco?

Bueno en realidad yo no conocía el certamen, ni a Eduardo. Él se contactó conmigo. Me brindó la información y me pareció que era una gran oportunidad a darme a conocer y demostrar mi talento, ganas de progresar y crecer profesionalmente!

Fue una experiencia muy linda y sin dudas volvería a participar de sus Certamenes.