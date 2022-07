Thamara Espinosa es la flamante ganadora del certamen Miss Juventud Uruguay 2022, realizado el pasado mes de junio en el Teatro Cantegril de Punta del Este, con la organización de Eduardo Sacco Producciones.

Tuvimos la oportunidad de conversar con ella y conocer sus metas de futuro, que sin dudas está muy decidida a lograrlas.

¿Qué te motivó participar del certamen Miss Juventud y cuál fue tu sentimiento al escucharte como ganadora?

Me motivó mi gente, mis seguidores y quienes me quieren. Cuando estaba a un paso de bajar los brazos recibí una llamada inesperada alentándome con palabras hermosas y diciéndome que tenía que seguir…

¿Cuáles son tus planes de futuro de aquí en más?

Mis planes a futuros son poder representar a mi querido Uruguay en un certamen de belleza internacional.

También quisiera poder seguir profesionalizándome para viajar por el mundo y que mi nombre sea reconocido en cada rincón.

¿Cómo ha sido tu preparación para ser exitosa en los certámenes de belleza?

Mi preparación no es de ahora, si no que yo ya vengo trabajando desde mucho antes. Me vengo preparando en todos los aspectos sea física y mental para poder lograr grandes cosas.

¿Qué aspectos piensas debes fortalecer para alcanzar tus metas que mencionas?

Debo fortalecer mi oratoria, mi inglés que es muy básico, y preparar mi físico.

¿Cuáles son las personas que más te inspiran para logar tus sueños?

Está pregunta me gusta mucho!! y quienes me inspiran son ustedes mis seguidores, mi gente querida, mi familia y amigos. También gente que ya no está y que echo de menos.

¿Cuál ha sido tu experiencia en el evento organizado por Eduardo Sacco?

Mi experiencia en el certamen organizado por Eduardo Sacco fue muy buena. Porque en el momento del certamen las chicas transmitían muy linda energía, me sentí muy cómoda con la organización y con la atención que siempre nos brindan. Sin duda volvería mil veces más!!!