Impulsando el intercambio entre quienes se dedican al área Legal, Notarial y Contable con las nuevas Tecnologías, los próximos jueves 4 y viernes 5 de agosto se llevará adelante la edición 2022 del LegalTech Summit.

Los organizadores de esta actividad, que cuenta con el apoyo de los principales estudios jurídicos del país y fue declarada de interés por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), son Agustina Pérez Comenale, abogada y escribana especializada en tecnologías, y Alejandro Panuncio De Cores, CEO en C-Effect – Blockchain and Crypto Advisor.

De acuerdo a su vasta experiencia en la realización de eventos exitosos, ambos esperan superar los 5.000 participantes de la primera edición, celebrada el año pasado. En esa oportunidad, además de la asistencia masiva del ecosistema de tecnología, finanzas, legales y notarial, el evento fue enriquecido con muchos asistentes C-level, directores de compañías internacionales, empresarios, start ups y líderes de opinión locales y de la región.

Durante las dos jornadas se desarrollarán disertaciones, paneles, workshops y sesiones AMA (Ask Me Anything) a cargo de más de 90 expositores con comprobada experiencia y conocimientos en la temática.

La temática será muy completa, presentada por ponentes y también paneles de expertos en prácticas como derecho civil, comercial, laboral, administrativo y penal, taxes, finetech, propiedad intelectual, marcas y patentes, notariado digital & Real Estate, ODR/ADR y sistema de justicia, gobierno digital, metaverso, NFT´s y criptoactivos. Serán muy variados los ejes temáticos que centrarán las diferentes instancias de la actividad.

Estarán presentando ponentes del entorno de la tecnología junto a los más destacados profesionales legales, notariales y contables de la región. También participarán personalidades de la academia, empresarios, emprendedores y gobierno. La lista de conferencistas está disponible en el link https://www.legaltechsummit.uy/speakers.php.

En esta segunda edición se ofrecerá una modalidad de evento híbrido, ya que quienes deseen participar podrán hacerlo de forma de forma virtual y seguirlo gratuitamente vía streaming desde el sitio web oficial, por YouTube y en vivo por el canal de cable Asuntos Públicos de TCC, o de manera presencial en Estudio 9, situado en Marcelino Sosa 2125 esquina Yatay.

La participación presencial por las dos jornadas incluye acceso vip limitado al set de filmación del evento, almuerzos, coffee breaks, participación en encuentros de networking y diversas actividades dentro del gran living de recepción.

Al igual que en 2021, el público tendrá la posibilidad de escuchar de primera mano los cambios que estas tecnologías traerán aparejadas en su trabajo, así como intercambiar opiniones y experiencias.

Para conocer el detalle completo sobre LegalTech Summit 2022 y también para registrarse al evento, tanto virtual como para obtener pase presencial, se debe ingresar a la página web www.legaltechsummit.uy.