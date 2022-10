Biografía de Autor

Lía Da Silva nació un 23 de julio de 1985 en Montevideo, Uruguay. Estudió en la facultad de Arquitectura, estudio Diseño y también Administración de Empresas, siendo ésta última carrera en la que se desempeña laboralmente desde hace 9 años. Amante de las historias, sean en libros o en películas, es que llega con su primer novela publicada, “Bruma de sal”. Lia quería contar una historia diferente, no predecible, no cursi ni romántica donde los personajes sean “felices para siempre”, sino que sea honesta, retorcida y que le haga hervir la sangre al lector. En su momento personal más solitario es desde donde nace esta historia. Como contrapartida de lo que sentía nuestra autora, le da vida a esta mujer llamada Bruma, que rompe todos los esquemas que encerraban a Lia desde hacía años. Bruma de sal participó del premio planeta 2018 en España. Luego de no ser elegida como primer ni segundo premio, acercó su manuscrito a cada una de las editoriales uruguayas, pero ninguna le devolvió un interés para publicarla. Un año después, tomó la dura decisión de autopublicarla, logrando más de 3000 copias digitales vendidas, pero sin lograr ningún éxito. En 2020 fue mamá de su primer y único hijo llamado Emiliano, dejando el sueño de “Bruma de sal” en espera. Hoy, dos años después, mediante la editorial Argentina Imaginante, da otra oportunidad a esta novela, porque cree en lo más interno de su ser, que esta historia vale la pena que se haga conocida.

Reseña libro

Capítulos cortos, que agudiza la lectura y cuenta con un estilo de narración que resulta adictivo desde que lo empiezas hasta que lo terminas.

La historia comienza hablándonos de Bruma, una exitosa desarrolladora de software, narcisista, independiente y odiada por aquellos que la rodean.

Bruma tiene un perfil de mujer empoderada que está llena de miedos que le impiden avanzar en lo personal pero le ayudan a escudarse en el trabajo, convirtiéndola en la mejor de su sector.

Nos vamos adentrándonos en la vida de Bruma y conociendo tanto su presente como su pasado, de la mano de personajes a los que es muy fácil tomarles cariño. A medida que avanzamos, se ve la evolución de nuestra protagonista y todo aquello que le dio las pautas que para bien o para mal le convirtieron en la persona que es hoy.

Cuando se nos presenta a Mauricio, su competencia, la lectura se vuelve rica y la historia comienza a ser relatada por ambos personajes, donde uno continúa donde el otro dejó, con capítulos relatados por ella y por él, demostrando como de una misma historia las vivencias son diferentes y dejando al descubierto las mentiras y verdades de cada uno.

La visión de la autora respecto a la familia o su implicación, se refleja con nuestra propia personalidad o vida privada incluso hasta el exceso y como quienes nos aprecian solo buscan ayudarnos aunque no sepamos verlo.

También hace foco en como el trabajo a veces se vuelve un faro ante la tristeza y como, otras veces, es un faro que apaga más de lo que brilla.

Es un libro que va más allá de la romántica juvenil que estamos acostumbrados a leer. Es más maduro en cuanto a relaciones y hay mucho diálogo, por lo que ayuda a la hora de leerlo.

Una lectura para quien suele disfrutar del género y que sepa ver mucho más allá.

Contratapa libro

Bruma es una exitosa desarrolladora de software, narcisista, adicta al trabajo, independiente y odiada por aquellos que la rodean. Tras vender su programa que analiza la rentabilidad de empleados en empresas privadas, se vuelve mas temida y poderosa. Cuando conoce a Mauricio, su competencia, se desata la ira del oscuro pasado donde fue forjado el odio, siendo éste la razón de su desprecio hacia los demás. Mauricio intentará mostrarle un camino distinto al que Bruma ha elegido para que pueda superar el miedo en su ser, desconociendo por completo a lo que se está enfrentando.