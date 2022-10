The Donuts House, la firma llegada en 2021 como un bocado íntegramente estadounidense ya había coqueteado con la intención de asociarse en diciembre del año pasado y se consolidó en febrero de 2022 cuando comenzó el camino con la marca The Coffeetería en Car One.

Hoy por hoy y luego de la Expo Prado donde las donuts fueron una de las vedettes dentro del pabellón de la Camara Uruguaya de Franquicias, se animaron a otorgar sus franquicias en conjunto y así comenzar la expansión mediante el modelo de franquicias.

El pasado 28 de septiembre se otorgó de la mano de Estudio SVET una nueva franquicia que abarcará el barrio de Cordón y ya en esta próxima apertura, prevista para principios de Noviembre ya se contempla el nuevo modelo con las dos marcas.

Según Fernanda Duga CEO de las marcas expresó “Brindamos un negocio pujante, moderno con sólidos conocimientos del mercado con un producto masivo y altamente consumido. La conjunción de las dos marcas hacen que puedan venir niños y adolescentes en busca de donuts junto con padres o abuelos que buscan una cafetería más clásica. Esto repercute en un mayor ingreso, mayor ticket promedio y por ende mayor rentabilidad”

Esta nueva franquicia que estará en el entorno del edificio de la OSE fue concebido sobre una inversión de USD 32.000 donde, parte de la inversión lo realiza la marca para el mejor desarrollo y según Duga “Este modelo no tiene los horrores o los problemas clásicos de los modelos de gastronomía, ya que no deberá hornear, fritar, amasar o ser un pastelero ya que los productos llegan prontos, fríos o congelados y por consiguiente tampoco tendrá las pérdidas por desperdicios de producción. Además como si fuera poco, los horarios de trabajo son accesibles sin necesidad de trabajar hasta altas horas de la madrugada. Por todo esto decimos que es gastronomía sin los horrores de la gastronomía”.

Cabe recordar que las donuts son el producto más fuerte del grupo, con casi el 50% de la facturación en las tiendas y hoy manejan 16 diferentes sabores dulces y saladas.

Según Duga, esta franquicia es parte del crecimiento multilateral planteado para 2022 junto con Estudio SVET, agregando que la firma “viene creciendo en la innovación de productos, como también en la ampliación en la variedad de artículos, del mix comercial y la presencia en las app”.

La responsable finalizó diciendo que se está trabajando con un equipo muy sólido “brindando un soporte muy fuerte a las franquicias otorgadas para generar mayor rentabilidad neta después de impuestos, que hoy está en el entorno del 18%”.