Con el fin de brindar a sus clientes la más alta calidad al menor precio, Tienda Inglesa presenta su clásico Black Friday, con descuentos que llegarán al 50% desde el miércoles 26 hasta el domingo 30 de octubre o hasta agotar stock.

Los productos de tecnología, pequeños electrodomésticos, al igual que los de bazar y piscinas tendrán los mayores descuentos, alcanzando hasta 50% off.

Ante la llegada del Mundial de Fútbol, los Smart TV, al igual que los equipos de audio conforman la principal categoría de Black Friday, alcanzando hasta un 40% off. Los clientes podrán acceder a una amplia variedad de propuestas en Smart TV que van desde un televisor Led de 32” HD, a tan solo US$ 169, hasta una TV de 65 Pulgadas Ultra HD a US$ 719. Además, en esta categoría, Tienda Inglesa ofrece un financiamiento hasta en 18 cuotas en dólares y 12 cuotas en pesos, sin recargo.

El Black Friday en Tienda Inglesa también tiene importantes descuentos para el rubro alimentos, que llegan hasta un 30% en todos los cortes de ternera y pollo, así como en todas las marcas de galletas y cereales, mayonesa y ketchup, y en productos seleccionados de cervezas, vinos y espumantes.

Abonando con tarjeta de crédito Itaú, los clientes podrán acceder 10% adicional en todos los productos con excepción de los Smart TV.

Las bases y condiciones de esta promoción se encuentran detalladas en el sitio web de la Tienda, www.tiendainglesa.com.uy.