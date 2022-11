A través de 3 presentaciones en Montevideo, Tacuarembó y Punta del Este, por primera vez se presentó en nuestro país la tecnología revolucionaria de los accesorios cuánticos que produce la empresa «Nume Now».

NUME NOW es una empresa que produce accesorios cuánticos, desarrollada con NANOTECNOLOGIA Alemana, reordenando y reequilibrando el campo electromagnético. Con una combinación única de minerales, al tomar contacto con los circuitos cuánticos, genera más de 20 millones de iones negativos. Proporciona la energía limpia que necesitan las células para realizar de manera óptima, sus tareas biológicas.

Ing. Virginia Martínez

Lux Vittae es el lugar indicado en Uruguay para adquirir la NUME CARD, y así experimentar de los grandes beneficios que proporciona. Es así que pudimos hablar con la Ing. Virginia Martínez, responsable de Lux Vittae, quien nos manifestó:

«Los uruguayos hemos tenido la gran oportunidad de compartir encuentros con el CEO de Nume Now- Luis Fernando del Rio (empresa americana que produce accesorios cuánticos , diseñados en base a los principios de física cuántica y con nanotecnología), la Directora del Departamento de Investigaciones de la Compañia –Dra. Romina Malano y la Directora del Centro Lux Vittae y Representante Oficial de Nume Now en Uruguay- Ing Virginia Martinez Paulo. En los encuentros pudimos conocer detalles sobre el accesorio, sus beneficios instantáneos y otros que se van generando con el transcurso del tiempo. Lo más impactante fue poder «ver»/»presenciar» los resultados que se obtuvieron luego de que personas estuvieron pocos minutos en contacto con el accesorio. Han sido experiencias muy valiosas y que seguramente han generado un «antes» y un «después» en la historia de Nume Now en nuestro querido Uruguay. Y agrego algo más: no solo en la historia de Nume Now en Uruguay, sino en la historia del logro de la calidad de vida y salud en general.

«Nume Now es una Compañia americana que produce accesorios cuánticos, que fueron diseñados por alemanes. Estos accesorios tienen microchips en su interior, diseñados con nanotecnología basada en los principios de la física cuántica, con inyección de minerales que generan iones negativos al tomar contacto con los microcircuitos. Dichos iones emiten ondas que van reestableciendo el equilibrio electromagnético de nuestros cuerpos, permitiendo que el ser vivo que este en contacto con el accesorio comience a recuperar su calidad de vida y salud. En algunos casos se ven resultados de forma instantánea y en otros, si bien se está reestableciendo el funcionamiento normal de las células desde el minuto UNO, puede suceder que las mejoras no sean «visibles» desde el exterior», agregó la ingeniera Virginia Martínez.

Dra. Romina Malano

Por su parte la Dra. Romina Malano, directora del Departamento de Investigaciones de la compañía Nume Now, nos indicó que: «estamos recorriendo por primera vez Uruguay aperturando a este país junto a la compañía NUME NOW que significa «mi nuevo yo ahora«, es una compañía que está orientada al desarrollo de productos para el bienestar a través de la tecnología cuántica y así estamos presentando estos productos en distintas localidades y regiones del país».

Ante la pregunta de cómo puede beneficiar a las personas esta tecnología, ella nos respondió: «realmente son tecnologías innovadoras, son revolucionarias también y a partir de estos momentos comienza a escucharse un poquito más sobre la tecnología cuántica porque es algo de lo cual vamos a tener que empezar a incorporar en la vida cotidiana ya que es una tecnología diferente, muy rápida, con efectos realmente muy poderosos sobre la salud, así como la salud también en las distintas áreas. La tecnología cuántica es muy amplia, en este caso estamos trabajando en el desarrollo de productos enfocados en lo que es la materia viva, es decir todo aquello que tenga átomos, moléculas y desde este lugar las repercusiones al ordenar esta energía digamos de base de los átomos, las repercusiones son realmente maravillosas».