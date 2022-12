N’2U, (and to you) una marca de lencería Uruguaya nacida hace poco más de un año tuvo su desfile presentación y debut de marca el pasado 10 de diciembre en el Teatro Cantegril de Punta del Este, durante el certamen Reina de las Playas 2022 organizado por Eduardo Sacco, con la conducción de Eunice Castro, donde la marca enseñó THE BEGINNING, una línea compuesta por cuatro mini colecciones, los Conjuntos AAA, BODYS ROMI, My Comfy N’2U y NOIR, LIGHTS & BASICS.



Prendas modernas, con materiales de calidad, pensadas para todo el público femenino, diseñadas y confeccionadas por su fundadora y directora, la modelo y empresaria Romina Pirez. Tal como lo dice su slogan: «ES PARA TI, ES PARA MI, ES PARA TODAS».

N’2U se caracteriza por realizar prendas a medida, cubrir las necesidades femeninas y jugar con el empoderamiento de la Mujer haciendo que su comunidad crezca cada día.

Podés encontrar toda la información en sus redes sociales.

Instagram: @n2u

WhatsApp: 093 497 131