Ubicado en una de las zonas más prestigiosas de la costa esteña, el restaurante italiano Napulè Notte promete ser el hit del verano.

Punta del Este, diciembre 2022.- La temporada esteña del 2023 se prepara para recibir nuevas experiencias gastronómicas. Este diciembre desembarca en Uruguay el exitoso restaurante italiano Napulè Notte, ubicado en la localidad de José Ignacio, una de las zonas más prestigiosas, a 20 minutos al norte de Punta del Este.

Napulè es gastronomía, arte y diseño del Sud de Italia

Napulé nació en Buenos Aires en abril de 2021 cuando Vitto Moya abre Napulè Caballito en la casona de su infancia ubicada en el barrio inglés, inaugurando un año después otra sucursal en el barrio de Nuñez.

La inspiración de Vitto nace en su origen italiano del Sud. “Ser del Sur de Italia no es sólo una pertenencia geográfica, es un estilo de vida, un modo diferente de ver el mundo”, afirma. La nonna de Vitto, María “Nina” Pérsico es clave en esta historia. Nacida en San’Agata sui Due Golfi (Napoli), supo transmitirle a su nieto el amor por la cocina cuando preparaba las recetas de su tierra.

Este verano, desembarca en Arenas de José Ignacio, cerca del mar y promete ser el punto de encuentro del verano. “Hacemos lo que los demás no hacen. Esa es la identidad de Napul’è. La ubicación frente al mar es ideal para nosotros porque todas las influencias de nuestra cultura vienen de allí”, afirma Vitto Moya. Esta nueva propuesta no responde a la etiqueta de un restaurante común. Conjuga la gastronomía, la coctelería, la música, el diseño y el arte. Todas las noches, quienes visiten Napulè podrán disfrutar de un DJ set diferente. Además , cuentan con Funktion One, el mejor equipo de sonido de todo Punta del Este para hacer las noches más divertidas.

El restaurante contará con una anfitriona de lujo, la reconocida conductora y modelo top internacional, Dolores Barreiro. Actualmente empresaria de su propia marca de ropa, hoy se suma al mundo Napulè.

La gastronomía estará a cargo de Fernando Lo Coco. Fernando, nació en General Madariaga, se formó en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) donde también fue docente. Viajó por el mundo y se desempeñó como chef en distinguidos restaurantes y cocinas de hoteles, incluso en entidades diplomáticas. En Londres fue chef de restaurantes premiados con estrellas Michelin. Cocinó para personalidades de la política y celebridades de Hollywood. Participó en distintos torneos culinarios como competidor y entrenador. Fue coach del equipo Argentino durante 2019, también integró el equipo de Colombia en la final de Lyon en el 2021.

El menú despliega una variedad de propuestas que fusionan la cultura y la mística italiana con materia prima de alta calidad, para alcanzar sabores únicos y genuinos. Napulè ofrece la ‘vera cucina del sud Italia’, con opciones de antipasti, diversos tipos de ensaladas, pastas secas y frescas, platos de carne y pescado, hamburguesas, pizzas y postres tradicionales de los cuales se destaca el cannolo. El restaurante cuenta con un horno napoletano para lograr la auténtica pizza artesanal napoletana.

Los cocktails de autor serán creados por su director de barra Santiago Dominguez, quien a los 17 años empezó con cursos de bartender, y cursos sobre destilación para armar su propia marca de destilados. Además de cursos en el exterior en España, Italia e Inglaterra.

Para Vitto el arte es su única ‘salvezza’ y es por eso que todos sus Napulè destellan arte. Amancio Torras, un joven y reconocido artista formado en Bellas Artes será el genio exclusivo encargado de las obras que habitan Napulè Notte. Además, a través de Napule Disegno producen los uniformes del personal, ambientan los locales y cuentan con su propia línea de Indumentaria. Napulè es un ‘mondo’ y promete una ‘vera esperienza’, porque ser del sur de Italia es un sentimiento, un modo de amar, de ser, de pertenecer y vivir.

El PR en Notte estará a cargo de Matías Perea, y para todas las activaciones de verano, Napulè suma a su equipo de trabajo a Grupo Mass, la agencia de comunicación integral con más de 15 años de experiencia en el mercado.