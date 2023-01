Lesly Lemos viajará en las próximas horas a Emiratos Árabes Unidos para representar a Uruguay en el certamen Universal Woman 2023, y con tal motivo conversamos con ella de la siguiente manera:

Cuéntanos de tu viaje a Dubái…

Hola, estaré viajando a los Emiratos Árabes Unidos, más específicamente a Dubai, el día jueves.

Soy la representante de nuestro país en la primera edición del certamen Universal Woman que tendrá su sede allí.

Paola Molina colocando la corona a Lesly

¿Cuál es el sentimiento de representar a Uruguay en un certamen internacional?

Son demasiados sentimientos, ante todo el de amor, por ser la embajadora de mi país en un evento como lo es Universal Woman, la responsabilidad de dar a conocer mi proyecto social, en el que he trabajado por mucho tiempo, y el sentir de lucha constante por superarme cada día, y hoy ver que para lo que tanto me preparé por fin se dará, el de Ser Uruguay ante el mundo.

¿Qué expectativas tienes y cuáles han sido tus preparativos?

Las expectativas como toda persona que va a competir a un lugar es el de Ganar, pero no solo ganar el primer lugar del Certamen, se trata de ganar en experiencia, en lograr primero mostrar que no hay edad para cumplir sueños, ya que Universal woman es una plataforma que muestra al mundo que somos mujeres, muchas casadas, con hijos, ya con su carrera profesional afianzada, y aún así nos vemos hoy en Este viaje, en mi caso, soy docente, trabajo con adolescentes todos los días, y además tengo mi academia donde preparamos chicas y chicos para modelar, ellos hoy me miran y soy su ejemplo a seguir, entonces es por ese camino que quiero ir, el de mostrar un mensaje de que todos debemos, estudiar, prepararnos, trabajar duro y nunca dejar de creer en nosotros.

En cuanto a la preparación, la dirección de Nadia Cerri, Miss Uruguay, puso a mi disposición todo un equipo de trabajo el cuál fue increíble lo que hicimos en este tiempo, la Coordinadora en Uruguay Paola Molina que ha estado junto a mi en cada detalle, las marcas que me apoyan desde siempre, las que se sumaron y que realmente es un honor que muchos de ellos confíen en mí para llevar sus diseños.

En lo físico me entreno desde siempre porque amo cuidar de mi cuerpo, como saludable, y esto ya es un estilo de vida incorporado. En lo emocional y mental, q veces uno tiene sus altibajos y está bien, más aún con tanta responsabilidad, pero es bueno tener contención en ese sentido y yo lo tuve y lo tengo siempre , voy a cumplir mi sueño, el de ser la embajadora de mi país, el de llevar nuestra bandera y gritar URUGUAY ante el mundo!