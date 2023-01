En vísperas de la mayor fiesta popular del departamento, Neturuguay dialogó con dos comunicadoras del medio, que hace varios años llevan adelante por la pantalla de Melo Tv Cable la transmisión de este evento.

Virginia Ramos Ortiz, Yésica Méndez y Gerardo Vidales (conductores), junto a un equipo de trabajo conformado por técnicos, camarógrafos, operador de video, asistentes y equipo de producción, han sabido llegar cada carnaval al hogar de muchas personas (más de 7000 abonados) que por diferentes razones no pueden hacerse presentes en la principal calle de la capital departamental para vivir ésta gran fiesta.

Al ser consultadas dichas conductoras por este medio, sobre como se viven los días previos a la apertura de la Fiesta de Momo, y la posibilidad de volver a transmitir una nueva edición, señalaron lo siguiente:

«Es una fecha muy importante para el departamento, son días que se viven con mucha alegría, sobre todo por parte de las agrupaciones locales que durante todo el año trabajan para mostrar un gran espectáculo y por parte de los espectadores, que disfrutan noche a noche de esas presentaciones. No menos importante es la posibilidad laboral que surge a partir de esta fiesta tanto para comerciantes, empresarios hoteleros y restaurantes, porque es un gran potenciador del turismo interno».

Yésica Méndez y Virginia Ramos Ortiz

¿Cómo surge la idea de transmitir el Carnaval?

La primera transmisión surge de la mano de Felipe Pérez, Director del canal local de Melo Tv Cable, quien depositó en Yésica, Vicky y Gerardo la confianza para conformar un gran equipo de trabajo que se ha mantenido hasta la actualidad.

Sobre el tema Yésica manifestó:

“Inicialmente fue un desafío muy grande, porque lo asumíamos con la responsabilidad que debe tener una transmisión en vivo, y donde se trabaja pensando en que la gente disfrute del espectáculo y tenga la libertad de interactuar con nosotros, de expresarse, donde los comerciantes locales tengan la posibilidad de ser parte mostrando sus empresas, servicios, productos, y donde podamos responder al equipo de trabajo cumpliendo con los objetivos porque son parte fundamental en nuestra transmisión. Considerando nuestro campo laboral, es una muy buena zafra para más de una decena de personas que tiene un importante ingreso extra”detalló.

¿Qué evaluación hacen de las anteriores transmisiones?

Al momento de hacer balances Vicky los evalúa como altamente positivos.

“Eso lo demuestra el equipo que confirma su presencia en nuestra transmisión, los comerciantes que en su mayoría nos acompañan desde nuestra primera emisión en el 2018, el Director del canal quien nos confía año a año la coordinación de toda la transmisión, las agrupaciones que nos abren sus puertas desde mucho antes cuando empezamos hacer recorridas para interiorizarnos de su trabajo, y los televidentes, que son nuestros fieles acompañantes del otro de lado de la pantalla”.

Yésica Méndez – Gerardo Vidales – Virginia Ramos Ortiz

¿Cómo viene el trabajo de cara a un nuevo Carnaval?

“Tenemos las mismas ganas y entusiasmo de todos los años en transmitir, pero aún no estamos en condiciones de poder confirmarlo, porque no depende solamente de nosotros y nuestro equipo que está firme aguardando una respuesta positiva. Solicitamos la autorización que se entiende correspondiente a las respectivas autoridades y esperamos la confirmación que por el momento no ha llegado” expresó Yésica.

Por su parte Vicky se refirió a como transitan estos días previos al Carnaval:

“Sabemos que el tiempo apremia, porque más allá de llevar muchas transmisiones realizadas y la experiencia que cada año nos lleva a considerar nuevos aspectos, son muchos los detalles a tener en cuenta, y el trabajo por realizar. Pero no nos gusta pasar por encima de nadie. Confiamos y queremos brindar una nueva transmisión por Melo Tv Cable” concluyó Vicky Ramos Ortiz.

Según pudo saber nuestro Portal, y al igual que años anteriores, llegarán equipos de comunicación de la capital del país para cubrir uno de los Carnavales más destacados de Uruguay, figuras reconocidas de nuestro país y de Argentina, comunicadores de Montevideo para sumarse a la transmisión oficial del Gobierno de Cerro Largo, entre otros. En tanto, Yésica y Virginia aguardan con expectativa también la confirmación para compartir una nueva transmisión con su equipo de trabajo.