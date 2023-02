Héctor Rodríguez Curbelo es un exitoso empresario, autor galardonado, mentor, y fundador de varias empresas multi millonarias, dentro de las que se encuentran la Corporación SEJ, con más de 210,000 estudiantes en el mundo, y Wealth Club Organization, una empresa multinacional de inversiones y desarrollo en blockchain y bienes raíces.

Nacido en Uruguay, a los 28 años Héctor decidió dejar de lado su carrera como Oficial en la Fuerza Aérea, para buscar un nuevo camino como empresario. Luego de servir, en paralelo, casi 5 años con Naciones Unidas como especialista; fue a los 38 años que se volcó 100% a sus negocios, y a la mentoría de elite.

Hoy, Héctor RC es considerado uno de los coaches y mentores hispanos especializados en alta performance de negocios más reconocidos del globo con más de 1.100.000 de seguidores en sus redes sociales (lo que lo convierte en uno de los uruguayos con más seguidores en Instagram en el mundo), y clientes en los cinco continentes.

Actualmente Héctor lidera una corporación de 8 figuras anuales, con una impresionante estructura en línea que rivaliza las más exitosas del mundo, y viaja alrededor del globo enseñando sobre desarrollo personal, negocios de alto perfil, y el mundo de las criptomonedas.

Links de importancia:

https://www.instagram.com/hectorrc_/

https://wealthclub.org

https://seeljefe.com

¿Qué te motivó o cuál fue el puntapié inicial para que dieras el paso a otro nivel en tu vida y dejar atrás tu mundo anterior?

A los 25 años yo ya me había recibido y casado. Era un tipo normal, con una vida normal, ganando menos de $U20,000 mensuales y peleando para llegar a fin de mes. A esa altura ya tenía mi vida definida, pero me consumía el enfrentamiento interno que tenía entre mis sueños enormes de tener una vida mejor, y la realidad de mi entorno.

Me acuerdo que le decía a mi esposa y a mi padre mi famosa frase “pero yo quiero un yate”. En realidad no quería un yate, pero me reventaba que me dijeran que no podía, que esas cosas no eran para gente como yo. Y mis amistades y familia, se aseguraron de convencerme de lo equivocado que estaba por ser ambicioso.

Por ese conflicto interno, y la infelicidad que me causaba es que caí en un pozo depresivo muy severo que me llevó al limite de querer terminar con mi vida.

Por eso decidí cambiar. Tuve una especie de revelación: o hago algo drástico y al menos lo intento, o termino todo acá mismo… porque me rehúso a vivir siendo infeliz toda la vida.

Ese fue el puntapié inicial: el deseo de tener una vida mejor, y de probarle a todos que si se puede lograr.

Ahora pasando al tema principal ¿qué son las crypto monedas y cómo están posicionadas hoy?

La forma más sencilla de explicar que son las criptomonedas es con este ejemplo: si viajas a Japón y vas a un restaurante, y quieres pagar con efectivo en pesos uruguayos, no te los van a aceptar. No es porque sea dinero falso, o porque no valga nada. Es porque es dinero de un medio distinto. Pero si sacas tu tarjeta internacional de tu banco local en Uruguay (en pesos), ellos si la van a aceptar, porque la institución bancaria se encarga del cambio. Vos pagaste en pesos uruguayos, pero en Japón no se enteran.

Pasa lo mismo con las criptomonedas. Son dinero de un medio en el que quizá vos no te muevas, pero eso no hace que valgan menos. De hecho valen mucho más que el dinero al que estamos acostumbrados.

En resumen, las criptomonedas son activos digitales que comenzaron como un medio de intercambio para que las personas compraran bienes y servicios. Y todo empezó en 2009 con Bitcoin.

¿Qué es el proyecto WCC?

Wealth Club Coin (WCC) es un proyecto de criptomoneda global que nació dentro de la organización y comunidad Wealth Club, que es impulsado por un grupo de personalidades de 24 países, a partir de la idea de facilitar el acceso a las criptomonedas al mundo entero enseñando, ayudando a implementar y educando sobre los beneficios de la tecnología blockchain para las masas.

Lo que buscamos con WCC es que de aquí a dos o tres años todos, desde la señora que va a la feria, o el muchacho que trabaja en la farmacia, hasta la universitaria o el empresario de campo, entiendan y usen criptomonedas.

Es un proyecto que inició con un valor por moneda de $0.01 (1 centavo de dólar), que hoy vale $0.04 (4 centavos de dólar), y que se espera supere el $1 (dólar) de valor para 2024.

¿En cuántos países estás con este proyecto?

WCC Es la primera criptomoneda en evolucionar a partir de un plan de desarrollo financiero de 4 años comenzando con América Latina. Hoy en día contamos con usuarios en 105 países, embajadores internacionales (atletas, artistas, autores galardonados, empresarios, abogados, financieros, e incluso, realeza) en 24 países, y empresas aceptando la moneda en los cinco continentes.

¿Cómo hacen las personas interesadas en su crecimiento a nivel personal y financiero, en poder conocer el proyecto y formar parte de él?

Iniciar es muy sencillo: van al portal oficial (wealthclub.org) y se hacen una cuenta gratuita e ingresan a WCC HUB. La organización está invirtiendo 100 WCC en todos los nuevos usuarios como forma de promoción durante la ICO (venta inicial de moneda), lo cual ayuda mucho a quienes tienen menos recursos a empezar a acumular cripto.

Pero lo más interesante está por venir, porque se están preparando cosas muy grandes a nivel internacional para promocionar el proyecto, como por ejemplo en el mundo de la música donde ya sacamos el tema “Cripto Millonario” en Argentina, que ya suena en radio.

En el mundo de cripto todos buscan un buen proyecto para apoyar desde sus inicios. Este es uno de esos proyectos. Con el peso de una comunidad de más de cien países.