El unicornio líder en sustentabilidad cerró su 2022 con una facturación de USD 3.5 millones en LATAM y proyecta continuar este sendero de crecimiento este año.

EcoFlow, empresa de soluciones de energía renovable y portátil, da pasos firmes en su misión de reinventar la forma en que el mundo accede a la energía. Por medio de la innovación con kits que integran tecnología solar y almacenamiento, garantizan electricidad más limpia, silenciosa, renovable, liviana y duradera.

Esta empresa unicornio se ha posicionado en los últimos cinco años en el mercado de Estados Unidos, Alemania y Japón y ahora busca ampliar su presencia en países de Latinoamérica. El año pasado la compañía cerró el año con una facturación de USD 3.5 millones

“En cuanto a las ventas proyectadas para 2023, de acuerdo a las expectativas del mercado, esperamos que aumenten un 200% respecto del año pasado”, reveló Jenny Zhang, Global Marketing Director de EcoFlow.

Particularmente en Uruguay, la marca está negociando con una de las cadenas de jardinería, hogar y construcción más importantes del país, para ofrecer sus productos en Montevideo y hacia todo el país. El monto de ventas proyectadas para fin de año es de USD 200.000.

Uruguay representa un mercado altamente atractivo para la marca, ya que es la puerta de entrada para que los demás países de la región puedan acceder a esta tecnología. Además es el país de América con el costo más alto en electricidad, por lo que la implementación de los equipos EcoFlow podría representar un ahorro significativo para los usuarios.

Los consumidores demandan alternativas sustentables

Actualmente, la industria energética está experimentando una evolución tanto en lo que respecta al consumo como al suministro. El aspecto tradicional de la industria se está transformando por solicitud de los consumidores, que son cada vez más conscientes del impacto ambiental que representan las energías no renovables.

EcoFlow abarca un espectro amplio de áreas para suplir soluciones energéticas, mediante el almacenamiento de energía limpia a través de sus paneles solares. Adicionalmente, optimiza el gasto de electricidad, asegurando que el usuario pueda tener un uso inteligente del recurso.

En América Latina y el Caribe se destacan desde hace un tiempo una mezcla de factores tecnológicos, económicos, sociales y políticos que hacen de la región un lugar con las condiciones correctas para convertirse en un referente mundial de la transición energética justa. La iniciativa Relac (Renovables in Latin America and the Caribbean), con 15 países firmantes, estableció que para 2030 el 70% del consumo de energía eléctrica en la región vendrá de energías renovables.

Con un gran despliegue en América Latina, EcoFlow comercializa sus productos a través de distribuidores autorizados y certificados con canales digitales y físicos exclusivos de la marca en Chile, Brasil, Perú, México, Panamá, Honduras, Venezuela, Colombia y Uruguay.