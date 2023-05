Como marca creativa y con un fuerte interés en fomentar la autoexpresión, Converse estuvo presente en el Cosquín Rock Uruguay, que concentró a miles de fanáticos que vibraron con la música en el predio de la Rural del Prado.

Durante dos días, el evento reunió a 45.000 personas de diferentes generaciones, culturas, nacionalidades y perfiles. Cientos de ellos se acercaron al stand de Converse para personalizar con color y creatividad una tote bag, además de armar banderas con mensajes para su banda favorita y luego alzarla durante el pogo.

Con el apoyo de iniciativas como el Cosquín Rock, Converse sigue impulsando el desarrollo de los jóvenes, con la convicción de que la música, con sus sonidos, melodías y ritmos, es uno de los canales más valiosos para conectarse con los demás desde las raíces.

En el stand estuvieron varios de los influencers más reconocidos, como Vito Cabral, Juli Veiga, Vir Martino, Agus Roig, Patricio Rebufello y Lu Deniz. Si bien cada uno vistió un look propio, no faltó la icónica Converse All Star en diferentes colores. Mientras que Juli Veiga eligió Converse Chuck 70, Vir Martino y Agus Roig optaron por elevar su look con la plataforma.

Por su parte, Lu Deniz, Vitto Cabral y Patricia Rebufello prefirieron los tradicionales Chuck Taylor.

De esta manera, Converse invitó una vez más a los jóvenes a explorar su creatividad y romper con lo prestablecido, expresándose al máximo a través del lenguaje universal de la música y el color.

