Latin America Cargo City (LACC) recibió el Premio Internacional de Excelencia Logística en la primera edición de los Premios Internacionales de Logística, que fue otorgado por el Institute for Career and Innovation in Logistics & Supply Chain (ICIL) basado en Barcelona, España.

La plataforma logística, que está ubicada en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y es parte del grupo Corporación América Airports, fue reconocida por el diseño e implementación de una solución logística innovadora para la planificación, recepción, almacenamiento, preparación de pedidos y distribución directa a todos los centros de vacunación de todas las vacunas contra el COVID-19 administradas en Uruguay.

La estrategia desarrollada por LACC junto a un equipo multidisciplinario dio repuesta a uno de los mayores desafíos logísticos globales en el marco de un contexto mundial de crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia de COVID-19.

La implementación de la estrategia, realizada en un trabajo en conjunto con las autoridades nacionales de los ministerios de Salud Pública y Defensa, así como con otras empresas del rubro, hizo posible que Uruguay cumpliera su meta de inmunizar con al 70% de la población en menos de seis meses.

El modelo desarrollado involucró múltiples aspectos, como la anticipación y la simulación de múltiples escenarios, la coordinación y capacitación de los equipos operativos, la utilización de metodologías de optimización de procesos, el diseño e implementación de un único hub como centro de recepción, la puesta en marcha y validación de ultrafreezers para el almacenamiento de las vacunas en condiciones especiales y los procesos de preparación de pedidos unitarios diariamente para cada centro de vacunación, entre otros.

Esto permitió minimizar la manipulación de las mercaderías, reducir los tiempos de llegada al paciente, garantizar la cadena de frío y la trazabilidad y disminuir los riesgos de todo el proceso.

“LACC actuó con proactividad, anticipándose a las necesidades, dimensionando el problema y proponiendo una solución exitosa para resolver esa logística tan compleja, de modo de que el país pudiera poner en marcha en tiempo récord un plan nacional de vacunación de la población de manera rápida, segura y efectiva”, explicó Bruno Guella, gerente general de la compañía.

La solución implementada fue reconocida como inédita a nivel global por su carácter innovador, el logro de los objetivos planteados y por ser clave para el éxito de la campaña de vacunación del año 2021, contribuyendo a que el país fuera reconocido en el mundo por su manejo de la pandemia.

“Es un gran hito para LACC, y un premio que pertenece a todos los uruguayos, porque nuestro país ha sido reconocido por haber desarrollado un proyecto que reunió la voluntad de muchos actores en un momento histórico, en el que necesitábamos trabajar juntos”, sintetizó Guella.

A fines de 2021, LACC y Uruguay fueron reconocidos por este proyecto a nivel internacional por la organización Pharma.Aero, una colaboración entre industrias para empresas del rubro farmacéutico, operadores aeroportuarios, agentes y otros jugadores clave del sector del transporte de carga aére