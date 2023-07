Ads For Good es el nombre de la exhibición itinerante de piezas creativas realizadas por agencias y alumnos de publicidad y diseño gráfico de Argentina, Chile y Uruguay, las que invitan a reflexionar acerca de la relevancia de la diversidad e inclusión, para fomentar así, una cultura de respeto y no discriminación.

Las piezas serán exhibidas en los tres países presencialmente y de forma virtual.

Cono Sur, Junio 2023.- Este Miércoles 28 de junio a las 12:30 hrs, simultáneamente, se exhibirán las piezas gráficas del tercer Ads For Good Cono Sur, en la tienda Starbucks del Shopping Alto Palermo (Av. Sta. Fe 3253, 1091 CABA, Buenos Aires) en la terraza de Starbucks Reserve (Magdalena 140, Las Condes, Santiago) y en la tienda Starbucks del Shopping Punta Carretas (José Ellauri 350 esq. Solano García y Francisco, F. García Cortinas, 11300 Montevideo). 15 piezas publicitarias creadas por agencias e instituciones de publicidad y diseño gráfico de Argentina, Chile y Uruguay quienes aportaron con su creatividad y compromiso con la comunidad, invitando a reflexionar sobre los temas mencionados.

La iniciativa se realiza en el marco del mes pride y la política de inclusión y diversidad. Donde se busca garantizar un espacio libre de discriminación para las y los partners, clientes y comunidades de Starbucks Cono Sur, que tiene la intención de establecer los lineamientos que promuevan una cultura de respeto a la diversidad e igualdad laboral y no discriminación e inclusión laboral, para así garantizar la igualdad de oportunidades para los integrantes de la compañia, entregando las herramientas necesarias para su desarrollo dentro de ella. El reconocimiento de todas y todos refuerza el objetivo de Starbucks Cono Sur de crear este entorno más inclusivo y diverso para sus socios como aliado a largo plazo y defensores de la comunidad LGBTQI+.

«Hicimos un llamado abierto a agencias e instituciones, para que desde las piezas gráficas nos invitaran a reflexionar acerca de estas importantes temáticas para nuestra comunidad. Estamos muy orgullosos de haber podido convocar a estos creativos y ver el resultado de estas 15 piezas gráficas y más de 30 en un museo virtual a nivel Cono Sur, que estarán siendo exhibidas en tres países simultáneamente”, señaló Soledad Fantuzzi, gerente de marketing de Starbucks Cono Sur.

La exposición virtual contempla más de 10 agencias e instituciones, que aportaron con más de 25 piezas exhibidas; en una experiencia única que podrás ver a través del link https://starbucksadsforgood.icreatelabs.studio/. Además en la exposición virtual encontrarás trabajos y gráficas de partners, iniciativa que festeja, este año, su segunda versión en Ads For Good. Esta actividad es un espacio donde se invita a todas y todos nuestros partner de Cono Sur a mostrar su manera de vivir libre la vida a través de fotografías, looks y frases que representan distintas realidades. Esta es una experiencia única donde cualquier persona podrá ingresar y disfrutar de Ads For Good de forma interactiva y simple para todo público.

“Queremos agradecer el talento, disposición y profundo sentido de comunidad que han tenido los protagonistas de nuestro tercer Ads For Good. Sin duda con su aporte estaremos ayudando a crear aún más conciencia de la relevancia que tiene la diversidad e inclusión para nuestra sociedad”, concluyó Fantuzzi.