En su 30° edición y faltando más de un mes para su finalización, la tradicional promoción Miti-Miti de Portezuelo, que vuelve emocionante la experiencia de consumir un alfajor gracias a las múltiples recompensas que ofrece, ya ha brindado alegrías a más de un uruguayo.

El lanzamiento de Miti-Miti de este año incluye 1.300 premios en más de 93 categorías, de los cuales, un auto Renault Kwid, un cuatriciclo Kayo, una moto Baccio X3M y un controlador DJ ya encontraron su mitad y fueron entregados a sus ganadores.

“Me puse a llorar cuando desde Portezuelo me confirmaron que había ganado el auto. Juntaba las mitades por mi hijo y teníamos cerca de 100, pero jamás imaginamos que ganaríamos algo. Nunca en mi vida gané nada, todavía no me lo creo”, expresó Sabrina De León, ganadora de un Renault Kwid azul, máximo premio de la promoción.

Por otro lado, Mathías Gau, ganador de un cuatriciclo, manifestó estar muy contento por el premio. “La experiencia estuvo buenísima y me sirvió para comprobar la autenticidad y transparencia de Miti-Miti”, sostuvo.

Asimismo, la ganadora de la moto Baccio X3M, Nicole Mendizabal, consideró que tuvo muchísima suerte. “Me vino genial. Tenía ganas de comenzar a andar en moto, pero mis padres tenían miedo de comprarme una. No puedo creer que me la gané”, comentó.

Por último, Kevin, de 14 años, sueña con pasar música en las fiestas de sus amigos y se presenta como DJ K, tras encontrar las dos mitades del controlador DJ que ya tiene en su poder. “La estuve probando y quedé maravillado, es muy completo y fácil de usar”, afirmó.

La promoción Miti-Miti estará disponible hasta el 24 de setiembre y se puede participar con la compra de alfajores de chocolate, nieve, chocolate blanco y Soft de Portezuelo.

Entre los premios restantes hay otro Renault Kwid y un auto eléctrico, cuatriciclos, motos, celulares, PlayStation, Xbox, Nintendo, televisores de hasta 75 pulgadas, electrodomésticos, y miles de atractivos artículos.

Además, hay más de 300.000 stickers “vale otro” que pueden canjearse por alfajores y también se realizarán sorteos con premios extra registrando los códigos de las mitades a través del sitio web https://www.promoportezuelo.com/.