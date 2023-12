En una noche fantástica, con el Salón de Conferencias del Radisson Montevideo colmado a pleno, Valentino Bookings Academia vivió su jornada de finalización de cursos 2023.

Bajo la conducción de sus directores, Carlos Cámara y Diego Damasco, treinta chicas subieron a la pasarela soñada del Radisson para desfilar ante sus familiares, amigos y público en general.

Las marcas que lucieron las chicas fueron MAURA, PIECE OF CAKE, ROGGIA y DRESS FOR YOU de la inolvidable Shey de Armas.

Ficha Técnica de Valentino Bookings Academia:

Pasarela: Jessica Benitez

Fotografía: Gabriel Parra

Acting: Augusto Gordillo

Make Up: Sergio Quintana

Coordinación: Joseline Coito

Booker: Fede Blanco

El evento fue auspiciado por PRILI, TRESEMME y EL PALACIO DEL CAFÉ