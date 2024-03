En la pasada jornada se realizó el gran Cierre de temporada 2023 2024 con el Fashion Sunset by Cristino Group en un lugar paradisíaco, Casa Bera Bay de Punta del Este.

El evento fue conducido por Eunice Castro, Vali Balena y Fernando Cristino.

Las marcas que presentaron sus colecciones fueron:



Mirian Botello

Amarte

Lenara

Etchenique Automoviles

Tricot

Greenlife

H Stagnari

Maribi

Perla Negra

Carmela Hontou (?)

Mario Fernandez del Puerto

Nicolas Osano

Durante el desarrollo del desfile cantaron los siguientes artistas:

Paula Go

Vera Zaiter

Tavlust

TINNA

Diego Coronel

Al finalizar se presentó la marca Crysto Design.

Sponsors:

Uruguay Natural

Intendencia Maldonado

ASSE

Ministerio de Turismo

Jean Paul Gautier

Vinos H stagnari

Aperol Spritz

Hotel Romimar

Hotel Petit la perla

Doppio cafe

Colonia Express

Grupo Caibo

44DK

Speed

420 champagne, fernet y gin

Talar

Pedro Young

Dan Tonic

Cerveza Estrella Galicia

Almacen de Flores

Banana boat

Laura Rojas Maquillaje

Natalia vasco Peluqeueria

amplificacion y luces lampariello

gustavo Escalsi vtv

Esdrujula TV

America TV

Canal 7 Maldonado

Canal 11

Cable Plus

TCC

Telespectaculo HD

Rodrigo Fernandez Producciones

Cantante TINNA

El observador

Revista Noticias

George Luxury Experience

Richard Sosa

Gerardo Roda

Ruben Oros

Sisu Real State

Radio Azul FM

Telemundo

El Pais

Sabado Show

TV Show

Canal 4

Montevideo Portal

Canal 10

Canal 5

Puta Noche

Cesar Jursich

Levon Dore

Oh! La Barra

Pato Villalobos

Revista SLC

Concierto FM

Farwell

Depilife

La vianesa

We cero

UHH Uñas

Dan

Bors

Stop & Dance

UP Agency

Galiazzi Management

Jose Alvarez Comunicación

Mr. Construcciones

DJ Yess

DJ Faget

Tobal

Orange Revestimientos

Muy Majo

Silva Abogados

Looks Productora

Radio Vorterix Mar del Plata

Doctora Beatriz Manaro

Beauty Planet

The G Factory Argentino

Posto 5

Roll and Rock

Parador Imarangatu

Contamos con el apoyo de la Dirección de Turismo y Cultura de la Intendencia de Maldonado.

Director de Turismo

Martin Laventure

Director de Cultura

Jorge Céspedes

Auspiciante Mayoritario: Grupo Caybo y Torre Greenlife