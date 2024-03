Tatiana Luna fue la bella representante de Uruguay en Miss World 2024, en donde estuvo por el espacio de 15 días siendo partícipe de las actividades que la Organización preparó para todas las participantes.

120 chicas de todo el mundo disputaron la máxima corona, de un certamen que es considerado elite desde hace muchísimos años, y que muchas chicas se preparan para dar el máximo de su potencial.

A su regreso pudimos conversar con Tatiana Luna, quien nos representó de manera brillante, y dejó un caudal de principios y valores que quiso compartir con nosotros, de la siguiente manera:

Tu EXPERIENCIA en Miss World 2024 India:



La verdad que fue una experiencia sumamente enriquecedora, me aportó muchísimo en lo personal pero sobre todo en lo profesional. Después de mi entrevista con el jurado entendí que más allá de ser Miss, tengo vocación social. Volví con un interés claro en la política y en diferentes proyectos sociales.

Por otro lado, el intercambio cultural fue enorme. 120 mujeres de diferentes partes del mundo intercambiando ideas, proyectos sociales, escuchando de primera mano la realidad de cada país, fue magnífico. Valió muchísimo cada minuto de esta experiencia.

Lo que más APRENDÍ y lo que más VALORÉ:

Aprendí justamente a valorar mi realidad, mi país, hasta mi rutina diaria en Uruguay.

La mujer uruguaya fue adquiriendo muchos derechos a lo largo del tiempo. Por tanto, llegar a un país con una cultura totalmente diferente y ver el rol que tiene la mujer en esa determinada sociedad, es fuerte. Me sentí bastante insegura, más allá de todo el cuadro de seguridad que desplegó miss world.

Al final de cada día, sentí mucho orgullo de nuestro país y de nuestra cultura.

Mis AMIGAS:

Estuve muy acompañada en esta experiencia. Puedo decir que me sentí “la hermana menor” del grupo de América, Jaja.

Las más cercanas fueron Bolivia, Argentina, Nicaragua, Perú, El Salvador y Chile.

También compartí muchísimo con Kenia, botsuana, Namibia, Estados Unidos y Venezuela.

Son increíbles todas! Estuve muy integrada a decir verdad. Hablamos de política, de proyectos, de diferentes experiencias, nuestras actividades, etc!

Sobre INDIA:

Visitamos el Fuerte Rojo de India (Nueva Delhi), el memorial de Gandhi, la puerta de India y fuimos a hacer voluntariado (visitamos una escuela creada por un policía para niños de la calle).

Si bien ésta última actividad me dejó un poco angustiada, me gustó ser motivo de sus sonrisas. Estaban muy felices de conocernos, me enseñaron algunas palabras en su idioma, yo les enseñé algunas en español; bailamos y compartimos bastante.

Por otro lado, me gustó mucho el memorial de Gandhi. Es un lugar sagrado para la cultura India, ingresamos sin celulares y descalzas. Estuvo súper lindo!