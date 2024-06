El sitio suma un 10% de descuento pagando con tarjetas Oca y Oca Blue, tiene envío gratis y se puede abonar hasta en 12 cuotas sin interés.

En una nueva edición de Ciberlunes, contemplando la demanda del público uruguayo, Tiendamia ofrecerá descuentos de hasta 60% en indumentaria, electrónica y otras categorías, con artículos de las marcas más reconocidas.

Las ofertas, que se pueden encontrar en la web de Tiendamia, van desde este lunes 3 hasta el miércoles 5 de junio inclusive.

Algunos productos destacados de estas jornadas de descuentos son los termos Stanley, que se pueden adquirir desde US$ 9,99; el Google Chromcast, desde US$ 20; iPhones desde US$ 99; camperas y otras prendas de Columbia, desde US$ 25; y auriculares JBl desde US$ 24,99, entre otros.

A los descuentos se suma un 10% off abonando con Oca Blue y tarjetas de crédito Oca. Además, con cualquier medio de pago hay hasta 12 cuotas sin interés, y envío gratis en toda la tienda.

“Las cuotas sin interés cobran mucha relevancia, sobre todo en tickets medios y altos de tecnología. Comprar en el exterior y poder financiar toda la compra es una propuesta muy interesante para el consumidor uruguayo”, explicó Roger Dimant, director comercial de Tiendamia.

Los uruguayos conocen y confían en Tiendamia para realizar sus compras en el exterior de productos que no se consiguen en el país, o buscando los precios más bajos, tanto en fechas especiales como el Ciberlunes como en cualquier época del año.

“La tecnología es una de nuestras principales categorías y dentro de ella trabajamos con los productos reacondicionados o renovados. Estos son artículos que por alguna razón no salieron a la venta o se separaron de la línea de producción, y luego el fabricante los reacondicionó o renovó para que funcionen como nuevos. Los precios son hasta 50% más baratos que uno sin uso, y el control de calidad asegura que su funcionamiento y aspecto sean los adecuados”, apuntó Dimant.

Otro beneficio de Tiendamia es la facilidad de compra, en pocos pasos, desde una sola plataforma transparente e intuitiva, sin utilizar boxes, casilleros o intermediarios.

El cliente debe registrarse gratis en la web, y empezar a buscar entre los más de mil millones de productos de tiendas y vendedores de Estados Unidos y China. Luego de finalizar la compra, elige el método de envío (Normal o Express), la forma de pago y la cantidad de cuotas.

El servicio de Tiendamia contempla toda la gestión aduanera y reglamentación, brinda un seguimiento en línea las 24 horas y realiza las entregas a domicilio en cualquier parte del país.