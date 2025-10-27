En una jornada llena de estilo, diseño y pasión, Car One fue escenario de un espectacular desfile organizado por Flavia Pintos (@fashionablydesfiles), que reunió a tres marcas destacadas del medio: Actitud Shoes, Chabas y Caro by Cristales. El evento, que contó con la participación de modelos Valentino Bookings, fue un homenaje al talento local y a la fuerza de las mujeres que eligen caminar con actitud.

Actitud Shoes:



Cuando nació Actitud, en el 2019, lo hizo desde un sueño muy simple: que cada mujer pudiera ponerse un par de zapatos y sentirse poderosa, cómoda y auténtica al mismo tiempo.

Empezamos con pocos modelos, con las manos llenas de ideas y el corazón puesto en cada costura. Todo se hacía —y se sigue haciendo— en Uruguay, apostando al trabajo local, a la producción artesanal y a ese valor inmenso que tiene lo hecho con dedicación y alma. Con el tiempo, fuimos creciendo. Paso a paso, Actitud se consolidó en el mercado uruguayo como una marca que no sigue tendencias: las crea, las interpreta y las transforma en calzado real, pensado para mujeres reales.

Nuestro crecimiento no cambió nuestra esencia, sino que la fortaleció: hoy cada par que sale de nuestros talleres lleva la historia de muchas manos uruguayas que creen en lo que hacen. Además, estamos convencidas, que la moda tiene que incluir, no excluir, por eso nuestros talles van del 33 al 44, porque queremos calzarlas a todas, sin excepción.

Y como cada mujer tiene su propio estilo, también ofrecemos personalizaciones, para que cada par sea tan único como quien lo lleva. En este desfile de tendencias, mostramos lo que se viene, pero también lo que somos. Es un encuentro lleno de color, de texturas y de emociones; una celebración del diseño local y de la fuerza de las mujeres que eligen caminar con Actitud. Hoy, al mirar atrás, sentimos orgullo. Porque este camino empezó con un sueño, y hoy es una realidad que sigue creciendo, con la misma pasión de siempre y con una certeza:

la verdadera tendencia es ponerle Actitud a cada paso.

Caro by Cristales:



En el desfile de Actitud en Car One Center, Caro by Cristales deslumbró con el brillo de todas sus piezas.

Cada joya está pensada para acompañar a mujeres que viven intensamente, que buscan verse bien sin perder su autenticidad y que saben que el verdadero lujo está en los detalles.

Con más de diez años de trayectoria, Caro by Cristales continúa reinterpretando la elegancia con cristales austriacos europeos de primera calidad y terminaciones que realzan cualquier look, de día o de noche.

Quienes deseen descubrir la colección completa pueden hacerlo en el showroom frente al faro de Punta Carretas (con agenda previa) o en la tienda online www.carobycristales.com.uy . A partir de hoy tienen un 20% de descuento en toda la Tienda Online.

Chabas



En el desfile de Actitud en Car One Center, CHABAS presentó dos de sus últimos lanzamientos en cuero: un bolso de gran formato, pensado para acompañar jornadas intensas con estilo y funcionalidad, y una bandolera pequeña, ideal para llevar lo esencial con comodidad y un toque urbano.

Fiel a la identidad de la marca, ambos modelos destacan por su confección artesanal, selección de cuero premium y líneas modernas que realzan cualquier look, tanto de día como de noche.

Quienes deseen conocer la colección completa pueden visitarnos en nuestra tienda de Av. Rivera 4277, de lunes a viernes, y descubrir el universo CHABAS.

El evento contó con el apoyo de profesionales como el Maquillaje de Sergio Quintana y los Peinados de Rosita Paiva, quienes aportaron su talento para complementar la beauty look de las modelos, que desfilaron con la gracia y el estilo de Valentino Bookings. La locación en Actitud Shoes en Car One fue el escenario perfecto para celebrar el talento y la creatividad nacional.

Este desfile fue una muestra clara de cómo el diseño local, la pasión y la dedicación pueden unirse para crear eventos llenos de inspiración y fuerza femenina. Desde Montevideo, las marcas participantes envían un mensaje de empoderamiento y estilo, reafirmando que la moda y el arte uruguayo están en plena expansión.