Moda, naturaleza y sofisticación se darán cita este miércoles 28 de enero en José Ignacio con la realización del Cristino Fashion Sunset, un evento de alto perfil producido por el reconocido gestor cultural y productor de moda Fernando Cristino, que tendrá lugar en el Kemay Hotel Boutique a partir de las 19:00 horas.

La propuesta, anunciada por Cristino en diálogo con Cadena del Mar, se desarrollará en un entorno cuidadosamente seleccionado por su armonía natural y diseño contemporáneo, consolidando una experiencia sensorial que combina pasarela, música y exclusividad.

El encuentro será de carácter estrictamente privado, con la asistencia de 150 invitados VIP pertenecientes al ámbito social, empresarial y artístico. La recepción contará con la interpretación en vivo del pianista Guillermo Querejasu, quien acompañará musicalmente el inicio de la velada.

El momento central de la noche será el desfile de moda, montado sobre una pasarela instalada sobre una piscina de 40 metros, atravesada por un árbol natural que se integra al diseño escénico como símbolo de respeto y preservación del entorno.

La pasarela abrirá con una colección de trajes de baño, seguida por las propuestas de Aura Style y Crysto Design. También participará Curto Cueros, firma referente del diseño en cuero en Uruguay, mientras que el cierre estará a cargo de una colección especial del diseñador Santiago Artemis. El evento contará además con la presencia de influencers internacionales, reforzando su proyección regional.

Fernando Cristino adelantó que la gala formará parte del registro audiovisual de un reality actualmente en producción, y subrayó el acompañamiento de instituciones locales, así como su permanente compromiso con acciones solidarias vinculadas al desarrollo cultural y social de la zona.

El Cristino Fashion Sunset se perfila como uno de los acontecimientos más destacados del calendario social de José Ignacio esta temporada, reafirmando el posicionamiento de Fernando Cristino como uno de los principales impulsores de eventos de moda de alto nivel en Punta del Este.