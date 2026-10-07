La subvención permitirá acompañar a más de 10 familias mediante apoyo integral para el acceso al empleo y servicios dirigidos a madres y padres en situación de vulnerabilidad en Montevideo.

Montevideo, octubre 2026.- Como parte del programa Global Community Impact Grants de La Fundación Starbucks, Fundación Canguro fue seleccionada para recibir una subvención de US$10.000 destinada a apoyar la estabilidad familiar de 25 personas en Montevideo. El financiamiento fue otorgado gracias a la nominación de Alsea, empresa licenciataria que opera la marca Starbucks en Uruguay.

Los fondos permitirán brindar apoyo integral para el acceso al empleo y servicios a madres y padres en situación de vulnerabilidad que se encuentran en proceso de reunificación con sus hijos. La iniciativa busca acompañar a estas familias y fortalecer las condiciones que contribuyen a su bienestar y estabilidad.

“Estamos muy felices de compartir una gran noticia. Este apoyo nos permitirá seguir trabajando junto a las familias que acompañamos. Gracias a estos fondos, podremos impulsar una intervención integral, acompañando a las familias en dos aspectos fundamentales para construir un futuro con más oportunidades: el acceso al empleo y la mejora de sus viviendas. Seguimos trabajando para que cada familia pueda mirar hacia adelante con nuevas oportunidades”, dijo Estela Naya Directora de Fundación Canguro.

A través de Global Community Impact Grants, La Fundación Starbucks invita a sus licenciatarios a nominar organizaciones locales sin fines de lucro de sus comunidades. En esta ronda, los beneficiarios fueron seleccionados entre más de 55 organizaciones nominadas en 45 mercados de todo el mundo.

Anunciado en 2022, el programa busca generar impacto en las áreas de empoderamiento juvenil, oportunidades económicas, servicios sociales y apoyo para combatir el hambre. Con más de 55 subvenciones otorgadas en 45 mercados durante esta última ronda, la iniciativa amplía el compromiso de Starbucks de contribuir positivamente a las comunidades de las que forma parte.

Este programa se suma a otras iniciativas de La Fundación Starbucks —incluidas Neighborhood Grants y Disaster Response Grants— enfocadas en fortalecer la resiliencia y prosperidad de las comunidades, así como en apoyar a aquellas afectadas por desastres. Desde su lanzamiento en 2022, La Fundación Starbucks y sus partners licenciatarios han otorgado más de US$15 millones a través de más de 400 subvenciones para apoyar a organizaciones sin fines de lucro en 62 mercados.

“Las organizaciones que reconocemos a través del Global Community Impact Grants atienden algunas de las necesidades más urgentes de nuestras comunidades locales. La Fundación Starbucks se enorgullece de apoyar su trabajo especializado y enfocado, y de contribuir a que sigan avanzando. Estas subvenciones demuestran el impacto positivo que podemos generar cuando nuestras tiendas trabajan de la mano con sus comunidades locales, compartiendo el propósito común de servir a los demás”, afirmó Brady Brewer, CEO de International en Starbucks y presidente de La Fundación Starbucks.

Conoce más sobre Global Community Impact Grants en About Starbucks.