El destacado encuentro de estilismo sumó este año la vanguardia de la moda femenina, destacando el desfile de la prestigiosa academia de modelaje y un gran despliegue de diseño y estilismo en vivo.

MELO. – El vanguardismo, la moda y el arte del estilismo masculino se dieron cita en la esperada segunda edición de The New Máster, el evento que se consolida como el gran epicentro de la barbería en la región. Organizado por Carolina de los Santos, Giovani Pereira, Carlos Argencio, Braulio Pereira y Alexis Masias, el encuentro cumplió con su meta de seguir creciendo y sumando experiencias con profesionales de dentro y fuera del medio.

El plato fuerte de la jornada de estilismo masculino fue la vibrante «Batalla de Barberos», una competencia de alto nivel que puso a prueba la técnica, velocidad y creatividad de los participantes. El podio oficial de los mejores barberos de esta edición quedó conformado de la siguiente manera:

1er puesto: Maicol Centena

Maicol Centena 2do puesto: Nicolás de Santos

Nicolás de Santos 3er puesto: Thiago Galiani

Thiago Galiani 4to puesto: Bruno Zelpo

Bruno Zelpo 5to puesto: Axel Ferreira

La gran novedad de esta edición fue la incorporación de la rama femenina al marco general del evento. Para ello, The New Máster contó con una invitada de lujo: la Academia de Imagen de Vicky Ramos Ortiz, institución con diez años de trayectoria que estuvo a cargo de la apertura oficial, aportando todo el glamour de la moda, el modelaje y la belleza al sector femenino del encuentro.

Pasarela de nivel, estilismo y colecciones de autor

El bloque de la academia —que dicta sus cursos de Modelaje y Maquillaje Profesional en el Centro Unión Obrero de Melo— demostró el talento de sus alumnos en una pasarela multidisciplinaria. Para el desfile, las modelos lucieron peinados realizados por las alumnas de UTU, bajo la tutoría de las profesoras Mercedes Helguera y Soraya Suárez, creando una perfecta sinergia entre formación y moda.

La pasarela brilló con la presentación de dos destacadas propuestas comerciales:

RP Accesorios en Cueros: Llegada desde Montevideo, esta firma deslumbró con una colección artesanal que fusiona la tradición familiar con la creatividad, aportando piezas únicas de cuero que realzaron cada estilismo.

Llegada desde Montevideo, esta firma deslumbró con una colección artesanal que fusiona la tradición familiar con la creatividad, aportando piezas únicas de cuero que realzaron cada estilismo. Loana García Boutique, by Benisa Modas: Una marca que llevó las últimas tendencias para mujeres, hombres y niños. La firma aprovechó el evento para anunciar un gran hito: la reapertura de sus puertas en su nueva dirección de Hernandarias 667, a partir de este martes 3 de noviembre.

Maquillaje artístico en vivo y proyección 2027

Uno de los momentos más aplaudidos de la participación de la academia fue el show de maquillaje artístico en vivo. Bajo la guía de su coach, Mara Campelo, los alumnos del curso de Maquillaje Profesional asumieron el desafío de crear propuestas vanguardistas en directo, demostrando técnica, dedicación y libertad creativa para salir de lo convencional.

Como broche de oro a una jornada que unió lo mejor de la barbería y la moda, la Academia Vicky Ramos Ortiz anunció que ya están abiertas las inscripciones para sus cursos 2027. Quienes se inscriban durante el mes de noviembre accederán a un beneficio especial en la matrícula para formarse en la institución líder de la región. Las consultas se reciben a través de sus redes sociales oficiales (Vicky Ramos Ortiz).