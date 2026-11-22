Con una convocatoria llena de glamour y emoción, se llevó a cabo la segunda edición del Certamen Verano Glam, un evento que marcó el cierre anual de la Academia Reinas de Hoy bajo la impecable dirección y organización de Liliana Aguirrezabala.

El escenario elegido para esta gran gala fue Paseo del Este Shopping, donde familiares, amigos y público en general se reunieron para disfrutar de una jornada dedicada a la moda, la pasarela y el desarrollo personal. Además de celebrar los logros del año de la academia, la velada tuvo un atractivo especial: la elección de los nuevos representantes internacionales que viajarán en 2027 a República Dominicana para participar en el prestigioso Certamen Cultura Continental Pageant.

Durante el evento, los participantes demostraron su carisma, elegancia y preparación en cada una de las pasadas, dejando en alto el trabajo formativo realizado durante todo el año.

Cuadro de Honor: Ganadores por Categoría

A continuación, repasamos a los flamantes coronados de la noche en sus respectivas divisiones:

Categoría Pre Teen

Reina: Zuleika Aquino

Zuleika Aquino Virreina: Amanda Fuentes

Amanda Fuentes Princesa: Delfina Peloche

Categoría Teen

Reina: Fernanda Pereira

Fernanda Pereira Virreina: Ayelén Aguirre

Ayelén Aguirre Princesa: Antonella Raciunas

Categoría Miss

Reina: Nicole Barruthe

Nicole Barruthe Virreina: Melanie Ferreyra

Melanie Ferreyra Princesa: Tamara Pereira

Categoría Lady Clásica

Reina: Any Kenez

Any Kenez Virreina: Noelia Martínez

Noelia Martínez Princesa: Paula del Pino

Categoría Lady Golden

Reina: Carla Chapa

Carla Chapa Virreina: Ana Silvera

Ana Silvera Princesa: Marcela Monza

Categoría Mister

Rey: Ramiro Llano

Ramiro Llano Virrey: Giovanni Rossi

Giovanni Rossi Príncipe: Dylan Aguete

Menciones Especiales

El jurado también destacó cualidades individuales de los participantes con las siguientes distinciones especiales:

Miss Simpatía: Gabriela Coitiño

Gabriela Coitiño Miss Elegancia: Ivonne Pérez

Ivonne Pérez Mister Simpatía: Giovanni Rossi

Giovanni Rossi Mister Elegancia: Ramiro Llano

Ramiro Llano Mejor Rostro: Antonella Raciunas

Con este exitoso cierre de temporada, la Academia Reinas de Hoy reafirma su compromiso con la formación integral en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza, proyectando el talento local hacia escenarios internacionales.