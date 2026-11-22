Con una convocatoria llena de glamour y emoción, se llevó a cabo la segunda edición del Certamen Verano Glam, un evento que marcó el cierre anual de la Academia Reinas de Hoy bajo la impecable dirección y organización de Liliana Aguirrezabala.
El escenario elegido para esta gran gala fue Paseo del Este Shopping, donde familiares, amigos y público en general se reunieron para disfrutar de una jornada dedicada a la moda, la pasarela y el desarrollo personal. Además de celebrar los logros del año de la academia, la velada tuvo un atractivo especial: la elección de los nuevos representantes internacionales que viajarán en 2027 a República Dominicana para participar en el prestigioso Certamen Cultura Continental Pageant.
Durante el evento, los participantes demostraron su carisma, elegancia y preparación en cada una de las pasadas, dejando en alto el trabajo formativo realizado durante todo el año.
Cuadro de Honor: Ganadores por Categoría
A continuación, repasamos a los flamantes coronados de la noche en sus respectivas divisiones:
Categoría Pre Teen
- Reina: Zuleika Aquino
- Virreina: Amanda Fuentes
- Princesa: Delfina Peloche
Categoría Teen
- Reina: Fernanda Pereira
- Virreina: Ayelén Aguirre
- Princesa: Antonella Raciunas
Categoría Miss
- Reina: Nicole Barruthe
- Virreina: Melanie Ferreyra
- Princesa: Tamara Pereira
Categoría Lady Clásica
- Reina: Any Kenez
- Virreina: Noelia Martínez
- Princesa: Paula del Pino
Categoría Lady Golden
- Reina: Carla Chapa
- Virreina: Ana Silvera
- Princesa: Marcela Monza
Categoría Mister
- Rey: Ramiro Llano
- Virrey: Giovanni Rossi
- Príncipe: Dylan Aguete
Menciones Especiales
El jurado también destacó cualidades individuales de los participantes con las siguientes distinciones especiales:
- Miss Simpatía: Gabriela Coitiño
- Miss Elegancia: Ivonne Pérez
- Mister Simpatía: Giovanni Rossi
- Mister Elegancia: Ramiro Llano
- Mejor Rostro: Antonella Raciunas
Con este exitoso cierre de temporada, la Academia Reinas de Hoy reafirma su compromiso con la formación integral en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza, proyectando el talento local hacia escenarios internacionales.