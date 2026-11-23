Bethel Escuela de Modelos, reconocida como la escuela de modelos con mayor cantidad de alumnos egresados del país, celebró su Desfile de Egresadas 2026 en una destacada noche de moda, elegancia y emoción, que reunió a estudiantes de Montevideo, Punta del Este y Ciudad de la Costa.

El evento tuvo lugar en el rooftop de Rodelú, en un entorno que acompañó una velada especialmente preparada para celebrar el cierre de una etapa y el comienzo de nuevos caminos en el mundo del modelaje. La conducción estuvo a cargo de Álvaro Padín.

El desfile contó con diferentes pasadas que permitieron mostrar el aprendizaje, la evolución y el talento de las alumnas a lo largo de su formación en Bethel.

La primera pasada fue institucional, con las modelos luciendo remeras de la escuela junto a prendas de Striff Jeans, dando inicio a una noche que combinó identidad, moda y compañerismo.

En la pasada Casual, las alumnas de Montevideo desfilaron prendas de Valentín Vestimenta, mientras que las representantes de Ciudad de la Costa lo hicieron con diseños de Zafirus y las de Punta del Este con propuestas de Molina Cueros.

La elegancia tuvo su momento destacado en la pasada de Gala. Las egresadas de Montevideo lucieron vestidos de Rockeala, las de Ciudad de la Costa presentaron diseños de la marca Cómo me veo y las alumnas de Punta del Este desfilaron con vestidos de Marna Vestidos.

La ceremonia de egreso también estuvo marcada por la entrega de diplomas, un momento especial para las alumnas que culminaron su formación. Además, recibieron regalos de Arturlevy, acompañando esta celebración tan significativa.

Un reconocimiento especial a las docentes

Durante la celebración, Bethel también agradeció y felicitó especialmente a las Docentes del Año, reconociendo su compromiso, dedicación y aporte a la formación de las nuevas generaciones de modelos. El reconocimiento fue para Lucero Aviega, de Montevideo; Daniela González, Celeste y Vitto Chinatti, de Punta del Este; y Cecilia Trías, de Ciudad de la Costa, destacando la importante labor que desempeñan acompañando el crecimiento y desarrollo de sus alumnas.

La organización agradeció especialmente el trabajo de Estefanía Martinelli y Abigail Ruggiero, responsables del maquillaje; María Gómez, a cargo de cejas y pestañas; y Richard Sosa, fotógrafo de NetUruguay, por el registro de la velada.

También se destacó el agradecimiento al director de Ro Rooftop, Marcel Burgos, y a todo su personal, por la atención y el apoyo brindado para la realización del evento.

El Desfile de Egresadas 2026 de Bethel Escuela de Modelos fue una celebración del esfuerzo, la dedicación y el crecimiento de sus alumnas, que vivieron una noche inolvidable compartiendo pasarela, moda y sueños, proyectándose hacia nuevas oportunidades dentro del mundo de la imagen y el modelaje.