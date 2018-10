PEPSICO ANUNCIA UNA NUEVA META DE EMPAQUE DEL 25% DE SU CONTENIDO DE PLÁSTICO RECICLADO PARA EL 2025

En julio de 2018, la Fundación PepsiCo y la organización sin fines de lucro The Recycling Partnership, anunciaron el lanzamiento de “All in on Recycling” (“Todos por el reciclaje”), el mayor desafío de reciclaje residencial de toda la industria para hacer que el reciclaje sea más fácil para 25 millones de familias en los Estados Unidos-